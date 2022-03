Podcast: Gesprek met Schanel Bakkouche: exclusiviteit behouden op social media

In deze aflevering, "Exclusiviteit behouden via sociale media", de laatste aflevering van een driedelige serie met Schanel Bakkouche, redacteur en stylist bij Vogue International Publications en oprichter en creatief directeur bij het reclamebureau SFB Creative, bespreken we strategieën die luxemerken gebruiken om bestaande klanten te binden en nieuwe klanten aan te trekken. En blijf luisteren na deze aflevering voor een speciale toevoeging - om Schanels gedachten over merksamenwerkingen te horen.