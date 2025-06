Podcast: Heeft recreatief winkelen een negatieve invloed op je stijl?

"In deze aflevering verdiepen we ons in de schadelijke effecten van 'recreatief winkelen'. Deze veelvoorkomende gewoonte leidt tot geldverspilling, een onduidelijke persoonlijke stijl en kasten vol kleding, maar niets om te dragen. Op basis van vijfentwintig jaar ervaring in styling definiëren we recreatief winkelen. Het gaat verder dan geplande winkeltrips en omvat alle onverwachte kledingaankopen, zoals impulsaankopen of souvenirs van reizen. We onderzoeken waarom deze gewoonte schadelijk is, hoe je die in je eigen gedrag kunt herkennen en we bieden praktische strategieën voor bewuster en doelgerichter winkelen."

