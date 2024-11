Podcast: Het succesverhaal van Jacquemus [Engels]

Simon Porte Jacquemus, de Franse ontwerper achter het gelijknamige modehuis, is te gast bij BoF Voices 2024, waar hij in gesprek gaat met Imran Amed, oprichter en CEO van The Business of Fashion. Het gesprek gaat over hoe Jacquemus erin geslaagd is om een succesvol onafhankelijk modebedrijf op te bouwen in een zeer competitieve markt.

Jacquemus brak in 2009 door met een frisse, speelse benadering van de Parijse mode. Dit speelse, maar doordachte concept heeft Jacquemus in staat gesteld om zijn merk te laten groeien tot een succes met een jaarlijkse omzet van meer dan 200 miljoen euro. Zijn modeshows worden op locaties in Frankrijk gehouden, waaronder het kasteel van Versailles. In oktober opende hij zijn eerste winkel in New York City. Deze maand volgde een tweede winkel in Londen, onderdeel van zijn wereldwijde retailuitbreiding.

In deze podcast deelt Jacquemus zijn ervaringen en inzichten over het runnen van een onafhankelijk modebedrijf, zelfs te midden van een dalende consumentenvraag en de concurrentie in de luxe-industrie.

Bron: Business of Fashion