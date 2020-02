Is mannenmode zo veelbelovend en waarom? In de nieuwe podcast van marktkonderzoeksbureau Euromonitor wordt het besproken. "Mannenmode groeit in sommige markten harder dan vrouwenmode. In het Verendigd Koninkrijk bijvoorbeeld, groeide mannenmode met 2,6 procent in 2019, terwijl damesmode 2,5 groeide. In de VS noteerde herenmode 2 procent in 2019, versus 1,8 procent in vrouwenmode," aldus Euromonitor.

De 6-minuten durende podcast is in het Engels.