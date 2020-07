Podcast: Ondernemers over mondkapjesplicht

Het houdt ons toch nog steeds allemaal in de greep: een eventuele mondkapjesplicht. België heeft zich hier inmiddels al aan gewaagd, in Nederlands blijft de mondkapjesplicht voorlopig alleen van kracht in het openbaar vervoer. Presentator Thomas van Zijl gaat over dit en meer in gesprek met een panel van ondernemers, dat deze keer bestaat uit: Remy Ludo Gieling (hoofdredacteur van Sprout en Management Team), Daan Weddepohl (oprichter van Peerby) en Jacqueline Smit (oprichter van RockportInk). Je hoort het in deze podcast uit de serie 'BNR ONDERNEMERSPANEL'.

Bron: BNR Ondernemerspanel via BNR