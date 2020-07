Podcast: Potentieel mondkapjesbeleid zorgt voor verwarring

We horen meer en meer geluiden over een mogelijke mondkapjesplicht. FashionUnited heeft gesproken met Nederlandse retailers wat zij daarvan vinden . Burgemeesters zouden met zo'n maatregel de verspreiding van het coronavirus een halt willen toeroepen. Echter, blijkt volgens verschillende onderzoeken dat niet-medische mondkapjes niet werken? Waarom is er dan toch zo'n animo voor? In deze podcast voor nu.nl staat deze vraag centraal.

