Podcast: Regeneratief leiderschap in de mode

In deze aflevering onderzoekt Ania Zoltkowski, professor in textiel en host van de podcast 'Threads from the Pluriverse' wat regeneratief leiderschap betekent binnen de mode‑ en textielindustrie: van verbondenheid en samenwerking tot vernieuwingscycli en veerkracht. Ze bespreekt hoe zo’n benadering er in de praktijk uit kan zien langs vijf sleutelgebieden: een hechte relatie met productielocaties, persoonlijke ontwikkeling, gemeenschap, creatie (oftewel productie) en toekomstige generaties.

Eigendom: Ania Zoltkowski