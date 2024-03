Podcast: Roosmarie Ruigrok over de textielindustrie en het belang van samenwerking [Engels]

In deze aflevering van de podcast 'Circular Textile Stories' gaat host Rosa Scholtens in gesprek met Roosmarie Ruigrok over de textielindustrie. Ruigrok is duurzame mode en textiel expert met meer dan 30 jaar ervaring in de modesector.

Haar loopbaan is indrukwekkend: in 1991 richtte ze haar eerste bedrijf op, Promax Corporate Fashion. Het bedrijf maakte zich sterk voor eerlijke productie- en levering ketens. Na de verkoop van het bedrijf heeft Ruigrok met meerdere bedrijven gewerkt omtrent het bevorderen van duurzaamheid in de retailsector. Een greep uit de lijst: Amnesty International, Fair Wear Foundation en AmsterdamMade.

In 2007 startte ze het online platform Clean & Unique. Over dit platform zei ze tegen FashionUnited: “Ik adviseer modebedrijven die willen verduurzamen, daarnaast begeleid ik starters die duurzaam of circulair willen ondernemen op basis van een membership – we hebben zo’n 15 leden – en het online platform fungeert ook als een marktplaats. Zie het als een ‘Gouden Gids 3.0’ waar duurzame producenten, ateliers, stoffenfabrikanten en modelabels elkaar kunnen vinden.”

In deze Engelstalige podcast aflevering van 'Circular Textile Stories' vertelt Ruigrok onder meer over haar visie voor een duurzame textielindustrie, de lessen die getrokken kunnen worden uit het verleden en de kracht van samenwerking.

Eigendom: Circular Textile Stories