Podcast: Stefano Pilati over de intensiteit van zijn liefde voor mode [Engels]

In de nieuwste aflevering van de podcast Fashion Neurosis praat Bella Freud met de beroemde Italiaanse modeontwerper Stefano Pilati. Hij werd bekend als opvolger van Tom Ford bij Saint Laurent, waar hij van 2004 tot 2012 creatief directeur was. Daarna werkte hij vier jaar in dezelfde rol bij Ermenegildo Zegna. In 2017 lanceerde hij zijn eigen mannenmodemerk, Random Identities. Ook werkte hij samen met Fendi, waarvoor hij een speciale collectie ontwierp voor herfst/winter 2023/2024. Meest recent bracht hij een capsulecollectie voor de fastfashionketen Zara uit.

Met een indrukwekkende carrière bij toonaangevende modehuizen reflecteert Pilati op zijn passie voor mode en design. Hij deelt inzichten over zijn kenmerkende stijl, de evolutie van mode en het belang van onderscheidend schoeisel - volgens hem een must voor professionals en liefhebbers uit de mode-industrie.

Bron: Fashion Neurosis