In beeld: Zara onthult capsulecollectie ontworpen door Stefano Pilati

Zara heeft recent Zara Streaming gelanceerd en brengt nu een speciale capsulecollectie uit, ontworpen door de bekende Italiaanse ontwerper Stefano Pilati. Pilati, die eerder de creatieve leiding had bij de modehuizen Saint Laurent en Zegna, heeft deze collectie voor zowel mannen als vrouwen gemaakt. De collectie wordt op 3 oktober gelanceerd.

Als voorproefje heeft Zara al enkele kledingstukken en opvallende looks uit de collectie van Pilati getoond.

Stefano Pilati werd beroemd toen hij Tom Ford opvolgde als creatief directeur bij Saint Laurent, waar hij van 2004 tot 2012 werkte. Daarna ging hij aan de slag bij Ermenegildo Zegna en werkte daar vier jaar als creatief directeur. In 2017 startte hij zijn eigen modemerk, Random Identities, gericht op mannenmode. Daarnaast heeft hij samengewerkt met merken als Fendi, waarvoor hij voor de herfst/winter 2023/2024 een speciale collectie ontwierp.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Ondanks zijn indrukwekkende staat van dienst in de industrie heeft Pilati nog nooit eerder een collectie onder zijn eigen naam gelanceerd. Dat is ongebruikelijk voor een ontwerper van zijn kaliber, die doorgaans al snel de drang voelen om hun eigen modehuis op te richten. Pilati vormt daarop een uitzondering... tot nu toe.

Zara biedt de Italiaanse ontwerper de kans om zijn eerste collectie onder eigen naam te lanceren. De collectie is een weerspiegeling van Pilati's persoonlijke stijl en gevoel voor esthetiek. Zara heeft hem volledige creatieve vrijheid gegeven bij het ontwerpen van deze unieke capsulecollectie, die tevens een eerbetoon is aan zijn 40-jarige carrière in de modewereld.

“Deze eerste collectie onder eigen naam, die vier decennia aan creativiteit viert”, aldus Zara in een persbericht, “is geïnspireerd op Pilati's kenmerkende stijl als individu en als ontwerper”. Deze invloeden vormen de basis voor de capsulecollectie, waarvan de stukken zijn unieke kijk op elegantie weerspiegelen. De collectie omvat een breed scala aan items voor mannen en vrouwen, die zijn esthetische signatuur uitdragen en verbreden.”

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Campagne met Gisele Bündchen en Steven Meisel

De lancering van de collectie gaat gepaard met een fotocampagne die in New York is geschoten, met Pilati zelf en supermodel Gisele Bündchen. De foto's zijn gemaakt door de iconische modefotograaf Steven Meisel, een vaste samenwerkingspartner van Zara. Meisel ontwierp ook de auteurscollectie die Zara vorig jaar september wereldwijd lanceerde. In september 2022 lanceerde Zara de Zara x Narciso Rodríguez-collectie. Deze voorbeelden lijken te duiden op een duidelijke strategie van Zara om samen te werken met verschillende topontwerpers en -creatievelingen. De modegigant weet deze zwaargewichten uit de industrie te strikken met spraakmakende producties van uitzonderlijke kwaliteit, zowel op mode- als visueel gebied.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Zara volgt een nieuwe strategie die begin deze maand al zichtbaar werd en laat zien dat ze werken aan een vernieuwend businessmodel. Dit model zorgt ervoor dat de werkwijze, communicatie en het contact met het publiek steeds meer overeenkomen met die van de grote modehuizen. Dit werd ook duidelijk tijdens de première van de eerste aflevering van Zara Streaming in het Westen op woensdagavond 25 september. Het merk liet opnieuw zien dat ze in staat zijn om bekende namen aan te trekken. Voor deze première waren onder andere Cindy Crawford, haar dochter Kaia Gerber, de Franse modestyliste Carlyne Cerf de Dudzeele en de Amerikaanse regisseur David Lowery aanwezig.

Kleding voor mannen en vrouwen, met de cirkel als ‘leitmotiv’

Terug naar de “Stefano Pilati x Zara”-capsulecollectie. De collectie omvat een brede selectie kleding en accessoires voor zowel mannen als vrouwen. De stukken zijn doordrenkt met Pilati's kenmerkende stijl en worden gekenmerkt door een donker kleurenpalet met nachtzwart als dominante kleur, aangevuld met leigrijs, steengrijs en enkele accenten in wit. Opvallende elementen zijn een zwart-wit damesspatroon in Louis Vuitton-stijl en verschillende stippenpatronen in de vorm van kleine aardbeien, bananen of een subtiele regen van stippen met verschillende intensiteit.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

In de collectie van Stefano Pilati voor Zara staat de cirkel centraal, die hij beschouwt als een krachtig symbool zonder begin of einde. Dit motief is terug te vinden in de patronen, zoals stippen en polkadots, en het beïnvloedt ook de vormen van de kleding en accessoires. Belangrijke stukken, zoals een jas met grote ronde knopen die Gisele Bündchen draagt in de lookbook, en verschillende tas- en sieradenmodellen, laten deze cirkelvorm duidelijk zien. Ook het leren jack uit de mannenlijn heeft ronde openingen, wat doet denken aan ontwerpen van Prada.

Zara beschrijft de collectie als zowel modern als tijdloos, wat de kern van Pilati’s ontwerpfilosofie weerspiegelt. De collectie straalt “ingetogen sensualiteit” uit door de snits en vloeiende stoffen, en legt de nadruk op silhouet en afwerking. Dit resulteert in stukken die lang meegaan en die de conventies van mode uitdagen. Bijvoorbeeld, crêpe stof zorgt voor een zachter silhouet en avondkleding kan ook overdag gedragen worden. Deze mix van tijdloosheid en vernieuwing past perfect bij het cirkelmotief, dat ook terugkomt in de accessoires, sieraden en decoraties.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Capsulecollectie Stefano Pilati x Zara, campagnebeeld. Credits: Zara.

Het resultaat van deze collectie is geen radicale verandering in de stijl van Zara, maar eerder een uitbreiding van wat moderne kleding kan zijn. Dit sluit aan bij de huidige vraag naar “vrijheid van meningsuiting” van consumenten en de maatschappij. Volgens Zara is de unieke stijl die Pilati tijdens zijn carrière heeft ontwikkeld ook in deze collectie aanwezig. De capsulecollectie laat zien hoe de universele geest van Zara samenkomt met het idee dat goed design voor iedereen toegankelijk moet zijn.