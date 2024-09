Zara Streaming komt eraan: Een "stimulans" voor de prestaties van Inditex' paradepaardje

Madrid – Tegelijk met de presentatie van haar financiële resultaten over het eerste halfjaar heeft Inditex de lancering van "Zara Streaming" aangekondigd. Deze nieuwe service zal "in de komende weken" worden uitgerold in belangrijke markten in zowel Europa als Noord- en Zuid-Amerika. De nieuwe dienst werd afgelopen maart al aangekondigd door Óscar García Maceiras, CEO van het Spaanse modeconcern. Met de lancering wil Inditex de prestaties van Zara, het "paradepaardje" van de groep, een "stimulans" geven. Zara is momenteel immers de traagst groeiende keten in de portefeuille van Inditex.

Ter herinnering: in maart, bij de presentatie van de jaarcijfers van 2023, benadrukte Inditex het opmerkelijke succes en de grote interesse van Chinese consumenten in het nieuwe "livestreaming"-model dat het bedrijf in november 2023 in China had gelanceerd. Als reactie daarop had Inditex besloten om deze "ervaring" van online winkelen in de loop van 2024 verder uit te breiden buiten de Aziatische markt. De focus lag daarbij op de lancering in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen zou hetzelfde initiatief worden geïntroduceerd, zij het met aanpassingen aan de aard van de consumenten in elk land, en in dit geval op basis van een wekelijks "livestreaming"-model.

Inditex heeft nu meer details over de lancering bekendgemaakt. "Zara Streaming" zal "in de komende weken" worden gelanceerd in belangrijke markten voor het bedrijf in zowel Europa als de Verenigde Staten. In de VS zal ook het platform voor het doorverkopen van kleding, "Zara Pre-Owned", worden gelanceerd. Dit platform is momenteel al actief in 16 Europese markten en zal vóór eind oktober 2024 in de VS worden uitgerold. "Zara Streaming" zal in eerste instantie worden gelanceerd in Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en Canada.

Inditex: "Na de eerste lancering op de Chinese markt in november 2023, zullen we de 'streaming'-ervaring op onze platforms de komende maanden verder uitbreiden naar andere markten." Het bedrijf heeft een tijdschema opgesteld dat deze maand van start gaat. "De komende weken zal onze 'Zara Streaming'-ervaring worden gelanceerd in belangrijke markten, zoals Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en Canada."

Een "stimulans" voor de online activiteiten van Zara

De lancering van "Zara Streaming" wordt door Inditex beschouwd als een van de belangrijkste initiatieven voor het herfst/winterseizoen 2024/2025. Hoewel nog niet duidelijk is hoe en via welke kanalen de service precies zal worden aangeboden, is het wel duidelijk dat Inditex met deze gedurfde strategie de activiteiten van zijn "stermerk" wil reactiveren en stimuleren. Hoewel Zara nog steeds de motor is achter de omzet van Inditex (72 procent), heeft de keten aan het einde van het eerste halfjaar van 2024 zwakke resultaten laten zien. De omzet van Zara bedroeg in die periode 13.033 miljoen euro, een stijging van slechts 5,4 procent. Dat is de laagste groei van alle ketens in de Inditex-groep.

De directie van Inditex reageert op deze "koude" prestaties door een reeks brede maatregelen te implementeren die zijn ontworpen om de groei van de verschillende ketens in de portefeuille te stimuleren en het potentieel van het operationele model van de groep te benutten. Deze strategieën zijn gericht op het optimaliseren en verbeteren van het modeaanbod, het optimaliseren van de winkelervaring van de klant in zowel fysieke als online kanalen, het bevorderen van duurzaamheid en het behouden van talent binnen de teams. De lancering van "Zara Streaming" past in de strategie om de "experience" van het koopproces te verbeteren.

Naast de opening en heropening van een aantal belangrijke Zara-winkels in de afgelopen maanden, zoals in Lissabon Rossio, Valladolid Constitución, Liverpool One, Eindhoven Rechtestraat, Thessaloniki Tsimiski, Greenwich Connecticut, Riyadh Al Nakheel en Bangalore Mall of Asia, is Inditex van plan om haar groeiplannen verder te realiseren. Zo zal de nieuwe technologie voor onzichtbare alarmering dit jaar in alle Zara-winkels worden geïntroduceerd en vervolgens geleidelijk aan in de andere winkelformules. Op het gebied van productaanbod zal Inditex in de tweede helft van 2024 nieuwe collecties lanceren om de relevantie van zijn verschillende ketens, waaronder Zara, te vergroten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de nieuwe collecties "Zara Woman Collection, Zara Home Papelería, Massimo Dutti Studio, Pull&Bear Winter Trends, Bershka Denim Core, Stradivarius The Beauty of Routine en Oysho Yoga 2024". Dit zijn slechts enkele van de creatieve voorstellen voor het tweede semester van 2024.