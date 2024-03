Inditex kondigt heropening van winkels in Oekraïne aan

Inditex bereidt zich voor op de heropening van de winkels in Oekraïne. Dit bevestigt de Spaanse modegigant aan FashionUnited. Inditex, waar de populaire modemerken Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius en Bershka onder vallen, wil zijn winkels in Oekraïne vanaf 1 april geleidelijk te heropenen. Het plan hangt af van de lokale omstandigheden. De veiligheid van medewerkers en klanten blijft de hoogste prioriteit, aldus het bedrijf.

Volgens bronnen is Inditex van plan om ongeveer 20 filialen in de regio Kiev te heropenen, hoewel de situatie nog onzeker is in de hoofdstad. In totaal verwacht het merk 50 van de ongeveer 80 filialen van verschillende Inditex-merken opnieuw te openen. Ook de online activiteiten van het moederbedrijf van Zara zullen naar verwachting worden hervat.

Kort na de Russische invasie in Oekraïne, in 2022, werden alle bedrijfsactiviteiten van Inditex in het getroffen land stopgezet. Tegelijkertijd werden ook de activiteiten in Rusland stopgezet. Alle 502 winkels in het land werden gesloten. Eind oktober 2022 werd Inditex in Rusland uiteindelijk verkocht.

De beslissing van Inditex om zijn zakelijke activiteiten in Oekraïne langzaam te hervatten, volgt enkele maanden na een vergelijkbare beslissing van H&M. De Zweedse modegigant begon in november 2023 met het geleidelijk heropenen van haar winkels.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling door Susan Zijp.