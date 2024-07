Podcast: SuperBra oprichter over slim positioneren in de lingeriemarkt

In deze aflevering van de podcast ‘Groeivoer voor Ondernemers' deelt Floor van de Pavert, oprichter van SuperBra, hoe het haar gelukt is om een unieke positie te vinden binnen de lingeriemarkt. Met cupmaat 60I wist van de Pavert maar al te goed dat shoppen voor D+lingerie in Nederland meestal een hoop frustratie opleverde. In 2016 opende ze haar eerste SuperBra-winkel in Rotterdam met inclusieve maten.

Nu bezit het bedrijf een webshop en drie fysieke winkels in grote steden in Nederland, namelijk in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Hier biedt de bh’s in de cupmaten A tot en met Q en omvangmaten van 60 tot en met 105. Hierdoor zijn er in totaal meer dan 150 BH-maten te vinden in de winkels. SuperBra specialiseert zich in het vinden van de perfecte maat van de drager.

Beluister hieronder de podcast waarin de SuperBra oprichter het succesverhaal van het bedrijf deelt. Behalve haar eigen private label verkoopt van de Pavert andere lingeriemerken zoals Panache en Ewa Michalak.

Eigendom: Groeivoer voor Ondernemers