Lingeriewinkel SuperBra opent tweede winkel in Nederland

SuperBra breidt uit. De lingeriewinkel en webshop heeft een winkel in Utrecht aan het portfolio toegevoegd, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het zal niet de laatste nieuwe winkel zijn, want eigenaar Floor van de Pavert wil voor 2030 tien SuperBra-winkels hebben.

SuperBra heeft zich in Utrecht gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg. De missie van het bedrijf is om het zelfvertrouwen van vrouwen te vergroten door goed zittende lingerie en swimwear aan te bieden. De maatrange van SuperBra is voor de lingerie industrie zeer ruim, vanaf omvang 60 en tot en met EU-cup O. SuperBra heeft dan ook 96 verschillende maten op voorraad. SuperBra heeft in 2018 ook de lijn Dark Nudes op de markt gebracht zodat ook 96 maten aan bh’s voor dames met een donkere huidskleur beschikbaar zijn.

SuperBra is in 2016 opgericht omdat Floor van de Pavert merkt dat vrouwen zelden de optimale maat dragen. Zij werd met haar smalle omvang en grote cup (namelijk Europese bh-maat 60I) nergens echt goed geholpen, waardoor ze getriggerd werd om haar bedrijf op te richten.

Beeld: Superbra