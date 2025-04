Podcast: 'Trump-tarieven luiden nieuw tijdperk in voor wereldhandel' [Engels]

In een opvallende toespraak vanuit de Rose Garden liet president Donald Trump er geen twijfel over bestaan: volgens hem is het tijdperk van globalisering voorbij. Hij kondigde ingrijpende importheffingen aan op buitenlandse goederen, waarmee hij zijn economische koers stevig onderstreept. De maatregelen zorgden direct voor opschudding op Wall Street, waar de beurskoersen flink daalden. Volgens Brian Schwartz, economisch verslaggever van The Wall Street Journal, werkt Trump al jaren toe naar dit moment. Zijn doel: de Amerikaanse industrie beter beschermen tegen buitenlandse concurrentie.

Beluister hieronder de Engelstalige podcast van The Journal. Schwartz legt uit wat de mogelijke gevolgen zijn van deze importtarieven en spreekt met een Amerikaanse ondernemer die de effecten van de heffingen nu al merkt.

Bron: The Journal