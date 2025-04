Importheffingen VS schokken mode-industrie: Wat zijn de gevolgen?

De 'Bevrijdingsdag'-importheffingen die woensdag door de Amerikaanse regering werden aangekondigd, hebben schokgolven veroorzaakt in wereldwijde industrieën en financiële markten. Ze leidden tot scherpe dalingen op de aandelenmarkt en wakkerden de angst aan voor een escalerende internationale handelsoorlog. De Amerikaanse dollar kreeg eveneens een klap en daalde met 1,6 procent te midden van de toegenomen onzekerheid. Met nieuwe importheffingen variërend van minimaal 10 procent (VK) tot maar liefst 49 procent (Cambodja), worden bedrijven in verschillende landen en sectoren, waaronder de mode- en retailsector, gedwongen hun kostenstructuren, prijsstrategieën en supply chain-activiteiten te herzien om de storm te doorstaan.

De mode- en schoenensector zal naar verwachting de dupe worden van deze nieuwe handelsbelemmeringen, met name met betrekking tot de import vanuit Zuidoost-Aziatische productiecentra. Jarenlang hebben retailers geprobeerd hun sourcingstrategieën te diversifiëren door de productie te verplaatsen van China naar alternatieve markten zoals Vietnam, Cambodja en Indonesië. De nieuw ingevoerde wederkerige tarieven - variërend tussen 42 en 49 procent voor deze landen - dreigen echter de kostenvoordelen die deze locaties ooit aantrekkelijk maakten voor productie, teniet te doen.

Een van de bedrijven die aan aanzienlijke risico's blootgesteld worden, is Nike, dat sterk afhankelijk is van Vietnam als productiebasis voor zijn schoenen. Volgens analisten van Investec waren Vietnamese fabrieken in het afgelopen jaar goed voor ongeveer 50 procent van de schoenenproductie van Nike, waarbij Indonesië en China respectievelijk 27 procent en 18 procent bijdroegen, meldde de Financial Times. Adidas, een andere grote speler in de branche, haalde 27 procent van zijn schoenen uit Vietnam, 19 procent uit Indonesië en 16 procent uit China - waar de tarieven hoog blijven, aldus de FT.

Impact op de wereldwijde kledingsector

Deze stijgende heffingen zullen naar verwachting een ernstige impact hebben en kleding- en schoenenmerken dwingen moeilijke strategische keuzes te maken. Het absorberen van de kosten zou de toch al krappe winstmarges verder onder druk zetten, terwijl het doorberekenen van de prijsstijgingen aan de consument het risico met zich meebrengt dat de vraag afneemt. Daarnaast zouden sommige bedrijven alternatieve productielocaties kunnen onderzoeken, hoewel de haalbaarheid van dergelijke verschuivingen beperkt blijft door logistieke, wettelijke en kostenoverwegingen.

Helen Brocklebank, Chief Executive Officer bij Walpole, merkte op: "Amerikaanse consumenten waarderen de creativiteit, het vakmanschap en het erfgoed van Britse luxegoederen enorm, en deze tarieven creëren niet alleen barrières voor Britse bedrijven, maar zullen uiteindelijk ook Amerikaanse consumenten benadelen, die het 'Made in the UK'-karakter van deze producten als essentieel beschouwen en waarschijnlijk de dupe zullen worden van de stijgende kosten."

Aangezien de meeste grote kleding- en schoenenretailers hun producten betrekken uit overlappende productieregio's, bereidt de bredere industrie zich voor op wijdverbreide gevolgen. Volgens Investec zouden de domino-effecten van deze tarieven de wereldwijde supply chains kunnen hervormen, inflatoire druk op de retailprijzen kunnen veroorzaken en de concurrentieverhoudingen kunnen veranderen op manieren die jaren kunnen duren om zich volledig te manifesteren, meldde de FT.

Europese luxehuizen krijgen te maken met een heffing van 20 procent op de export naar de VS. De meeste luxemerken uit Europa produceren hun tassen en collecties in Italië en Frankrijk, een essentieel aspect van hun erfgoed. Luxegoederen vertegenwoordigen ongeveer 10 procent van alle Europese export, waarbij Yahoo meldt dat hun totale exportwaarde meer dan 260 miljard euro bedraagt.

"De impact van de aangekondigde tarieven is mogelijk niet alleen merkbaar op de marges, maar mogelijk ook op de onderliggende vraag, zowel op korte termijn (vanwege de hogere mate van onzekerheid en volatiliteit op de aandelenmarkt, die beide meestal van invloed zijn op het consumentenvertrouwen) als op middellange termijn (vanwege de waarschijnlijke stijgende inflatie)," schreef Chiara Battistini, hoofd Europees luxe-onderzoek bij JPMorgan Chase, donderdag in een notitie.

Amerikaanse shoppers zijn cruciaal voor de omzet van luxemerken en behoren, na China, tot de topconsumentengroepen met een sterke voorkeur voor high-end goederen. Als de prijzen van luxegoederen in eigen land te hoog worden, bestaat de hoop dat Amerikanen ervoor kiezen om naar Europa te reizen voor hun aankopen.