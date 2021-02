Wat sociale onrechtvaardigheid betekent voor de merkstrategie

Het afgelopen jaar is duidelijker geworden dat gedeelde idealen die eenheid creëren in de samenleving kwetsbaar zijn, dat raciale, etnische en genderongelijkheden in het middelpunt van de belangstelling staan in de VS, China en Europa. En dat van modemerken steeds meer wordt verlangd dat ze een publiek standpunt innemen waar het kwesties van sociale rechtvaardigheid en ongelijkheid betreft.

Beluister de (Engelstalige) podcast met Sabrina Lynch, Senior Vice President of Culture and Marketing Communications bij Taylor Strategy, en een TEDx-spreker, die modebedrijven drie duidelijke strategieën biedt om sociale kwesties intern op te sporen en aan te pakken.