Zo maken we de kledingindustrie duurzamer - Podcast

De kledingindustrie is één van de meest vervuilende industrieën op aarde. Het grootste probleem is dat er simpelweg te veel kleding geproduceerd wordt. Hierdoor wordt niet alles gedragen en dragen mensen hun kleding vaak maar een relatief korte tijd. Om kleding een langer leven te geven, is het United Repair Centre (URC) opgericht.

De podcastserie BoardCast bespreekt met koplopers uit het netwerk de belangrijkste thema’s die de Amsterdamse Metropool bezighouden. Deze aflevering van BoardCast gaat in op de vraag: Hoe maken we de kledingindustrie duurzamer?

Podcasthost Eline Ronner gaat op zoek naar antwoorden met: Thami Schweichler, CEO United Repair Centre en mede-oprichter van Makers Unite | Willem Swager, Director Finance & Operations EMEA bij Patagonia | Claire Teurlings, Lead Circulaire Economie bij Amsterdam Economic Board

Eigendom: BoardCast