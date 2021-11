1,5 meter weer verplicht: Winkels vragen tijd om zich aan te passen

De aankondiging kwam gistermiddag enigszins uit het niets: het kabinet stelt het houden van 1,5 meter vanaf vandaag weer verplicht. Dit betekent ook dat ondernemers dit mogelijk moeten maken in hun winkels. Winkeliers hopen op begrip en enige coulance vanuit de handhaving omdat het tijd kost om aanpassingen te realiseren, zo meldt Nu.nl.

De verplichting werd gisteren aan het einde van de middag bekend gemaakt, terwijl winkels al om zes uur moeten sluiten. De nieuwe maatregel werd afgelopen middernacht van kracht. Nu dat het afstand houden weer verplicht is, moeten ondernemers dit wel duidelijk kunnen maken aan hun klanten door middel van bijvoorbeeld posters. Een woordvoerder van brancheorganisatie INretail meldt dat winkeliers wellicht ook looproutes moeten opzetten of aanpassen, bestickering op de vloer weer moeten aanbrengen of schappen verplaatst moeten worden. Ook zorgt de 1,5 meter afstand voor dat winkeliers weer moeten kijken naar het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn, als er niet al een maximum was ingesteld. In kleine of individuele winkels is deze aanpassing wellicht nog snel te voltooien, maar bij een keten of een grote zaak vereist dat meer tijd, aldus de woordvoerder tegen INretail.

Al met al is het een spannende periode voor de retail. Met Black Friday aankomende vrijdag begint de drukste periode van het jaar voor de retail. Daarnaast moeten winkels juist eerder dicht en kan de drukte dus minder gespreid worden én hangt de verplichting van een coronatoegangsbewijs in niet-essentiële winkels nog steeds boven het hoofd.