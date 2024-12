10 Corso Como: "Ons doel is nog zes extra winkels te openen"

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden verkeert moderetailer '10 Corso Como' in een positieve stemming en overtreft het jaar zelfs de verwachtingen. Het bedrijf heeft sinds begin september een groei met dubbele cijfers behaald. Om de concept store, een van de eerste in zijn soort, als internationaal merk te vestigingen zijn er verder vestigingen in Europa en Azië gepland.

Daartoe werkt 10 Corso Como samen met gerenommeerde moderetailers zoals Printemps en vertrouwt het op de expertise van Gianluca Borghi. De CEO leidt het bedrijf sinds mei 2023 en brengt vele jaren ervaring mee van de specialist in schrijfwaren en lederwaren Montblanc.

Over 10 Corso Como: 10 Corso Como werd in 1991 opgericht door voormalig moderedacteur Carla Sozzani. Een idee dat ontstond in een voormalige garage aan de winkelstraat Corso Como heeft zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een internationale moderetailer. De "eerste concept store" omvat nu twee vestigingen in Seoul, een galerie boven het vlaggenschip in Milaan en een klein hotel. Er zijn ook shop-in-shops bij Lodenfrey in München en Printemps in Parijs. In september 2020 verwierf Tiziana Fausti, eigenaar van vijf multi-brand boutiques, het merk 10 Corso Como via haar holding Exor en tekende een nieuw huurcontract voor het pand in Milaan met het nieuwe bedrijf 10 Cc Global Shop.

Met uw uitbreiding naar Parijs heeft u verdere openingen aangekondigd...

We openden begin november in Parijs. Voor Parijs openden we ook een shop-in-shop in München, in het warenhuis Lodenfrey. Na die twee openingen zijn we nu extreem gefocust op twee andere belangrijke locaties die we deze maand gaan openen.

Een daarvan is in Qatar, in de Printemps in Doha, en de andere is in Praag, met The Brands voor de opening van een nieuwe concept store in het luxe- en modedistrict. De concept store is verdeeld over twee verdiepingen. Op de begane grond komt een Champagnerie en in de kelder een 10 Corso Como ruimte, met artistieke parfumerie, sneakers zoals New Balance, Salomon en natuurlijk onze Signature collectie.

Zijn dit tijdelijke ruimtes?

Nee. Het doel is om voor altijd te blijven, maar in ieder geval, volgens het contract, zijn ze allemaal bedoeld om minstens drie jaar te blijven. En dan kunnen we, afhankelijk van de resultaten, ook nog wat verder evolueren en de ruimte vergroten.

Werd uw shop bij Lodenfrey goed ontvangen?

We begonnen met een pop-up voor drie weken en speciale etalages met uitzicht op het belangrijkste plein van München, en nu zijn we verhuisd naar een ander gedeelte op de begane grond. We blijven minimaal drie jaar.

10 Corso Comos Pop-up bij Lodenfrey in München. Credits: Lodenfrey

Hoe selecteert u deze markten? Presteren ze goed in uw e-commerce?

Toen ik bij 10 Corso Como begon, was het heel duidelijk voor mij dat het noodzakelijk was om de merkbekendheid op internationaal niveau te vergroten. Wat betreft de commerciële partners, volgens mijn internationale ervaring - ik werkte voor luxemerken waarvoor de aanwezigheid in warenhuizen eigenlijk de basis was voor de ontwikkeling van internationale bekendheid - besloten we dat het strategisch was om te profiteren van plaatsen die als leiders binnen de luxe-industrie worden beschouwd met een hoge bezoekersaantallen.

In het begin nam ik contact op met veel verschillende Europese spelers. En we kozen ervoor om met Printemps te werken omdat ze altijd een trendsetter zijn geweest en zeer open staan voor het overwegen van merken met misschien een lage aanwezigheid tot dat moment - maar echt cool en niet gemakkelijk te vinden over de hele wereld. Dus met Printemps hebben we deze dubbele samenwerking voor Parijs en Doha gedaan, maar we zullen volgend jaar ook aanwezig zijn op een andere locatie die ze hebben in een belangrijke hoofdstad van de modewereld.

En de andere twee?

We kozen voor Lodenfrey, omdat, volgens onze ervaring in de winkel en online, Duitse klanten een belangrijk deel van onze verkoop vertegenwoordigen. Dus vonden we dat het een kans was om lokaal in contact te blijven met onze Duitse klanten.

Praag hebben we gekozen omdat we van het project houden. De partner die we vonden is zeer gerespecteerd, met een goede reputatie in de luxe- en modemarkt. En daarom zijn we akkoord gegaan.

Hoe belangrijk zijn uw internationale klanten voor de verkoop?

Internationale klanten vertegenwoordigen voor ons 75 tot 80 procent van de totale omzet. En de verdeling is in principe 30 procent VS, 30 procent Azië – China, Japan, Korea. Onthoud dat we twee grote vestigingen in Seoul hebben. De eerste werd geopend in 2008. Dus de merkbekendheid in Korea is erg hoog voor ons. Er is ook een behoorlijk relevant deel afkomstig uit het Midden-Oosten en de rest van Europa - Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

Wilt u ook verder uitbreiden met eigen winkels?

We richten ons voor volgend jaar op een ander 10 Corso Como ecosysteem. We noemen het graag een ecosysteem omdat het een systeem is met veel verschillende identiteiten. De ene identiteit is gerelateerd aan mode, de andere aan kunst, cultuur en eten, inclusief natuurlijk het restaurant.

Volgend jaar willen we openen in een belangrijke regio in Azië. Een 10 Corso Como ruimte zo groot als die we hier in Milaan hebben. Met het doel om in de komende vier tot vijf jaar niet minder dan nog eens vijf tot zes grote winkels over de hele wereld te hebben.

Hoe belangrijk is online retail voor uw bedrijf?

De digitale business is behoorlijk belangrijk, omdat deze ongeveer 20 procent van de totale business vertegenwoordigt. We hebben een toegewijd team om dit deel van de business te ontwikkelen.

U heeft grote plannen, terwijl veel retailers worstelen met een gebrek aan consumentenbestedingen. Waarom nu?

Het is waar, het moment is behoorlijk uitdagend, maar we leren elke dag dat als je de wedstrijd speelt, door te profiteren van de ervaring, ongeacht de prijs, ongeacht noodzakelijkerwijs het assortiment, maar wat telt voor mensen die besluiten naar 10 Corso Como te gaan, is de ervaring die ze verwachten te vinden. Ondanks alle problemen waar de wereld, niet alleen de mode-industrie, mee te maken heeft, hebben we een goed jaar, vooral sinds de heropening hier in Milaan met de opnieuw ontworpen ruimte.

We groeien sinds begin september aanzienlijk met dubbele cijfers en liggen boven de verwachtingen. Het resultaat komt wanneer een bedrijf investeert in speciale evenementen en ervaringen.

Nieuw concept voor het vlaggenschip in Milaan Credits: 10 Corso Como

Wat voor soort investeringen zijn dit voor u?

De kunsttentoonstellingen die we organiseren vertegenwoordigen een kost voor het bedrijf, evenals alle lezingen die we geven om een nieuw tijdschrift of boek te presenteren. We hebben vertrouwen en we zullen blijven investeren in de komende toekomst. We zijn een vrij unieke plek en we hebben niet veel concurrenten.

We maken de ervaring ook compleet met gastvrijheid en eten; we hebben de "3Rooms" in Milaan, het kleinste hotel ter wereld, maar zeer gezellig. Dus het is iets unieks. Dit is het geheim!

Hoe kijkt u in deze context vooruit naar de komende kerstverkopen?

We hebben allereerst besloten om de juiste sfeer te creëren, veel meer door de kerstsfeer te benadrukken. We hebben zojuist een zeer mooie lichtinstallatie in de binnenplaats geïnstalleerd. We gaan ook voor de maand december een sterke focus creëren voor geschenken op het gebied van design, iets wat we vorig jaar niet hebben gedaan.

Vanaf 2 december beginnen we met het presenteren van onze nieuwe selectie designstukken in samenwerking met een wereldleider op dit gebied, wat de perfecte tijd is voor producten naast mode. Dus we denken dat december weer een goede maand wordt voor 10 Corso Como.

En wat zijn uw verwachtingen voor het komende jaar?

We hebben grote verwachtingen omdat, nogmaals, de eerste resultaten sinds de heropening van Milaan super positief zijn. Daarom hebben we ook vertrouwen voor volgend jaar.

Hoe begint u met het nieuwe inkoopseizoen?

Elk jaar besteedt het inkoopteam veel tijd aan onderzoek, omdat elk jaar niet minder dan 20 tot 25 procent van het assortiment wordt gemaakt met opkomende merken. Waarom? Omdat dit ook een soort laboratorium voor de mode-industrie is geweest en we de trends echt willen voorspellen door ook te investeren in opkomende merken.

Naast die opkomende merken gaan we ons nu in deze weken ook richten op de grote merken. We zijn een van de weinigen die Phoebe Philo in het fysieke assortiment voeren en waren de eerste europese fysieke winkel voor de lancering in september. Het werkt heel goed en we zijn super tevreden over de resultaten.

We blijven - zoals we al sinds het begin doen - werken met de Japanse merken Sacai, Yohji, Comme des Garçons of zeer creatieve merken zoals Maison Margiela en Rick Owens. Zij zijn wat wij de geliefde merken, en de vrienden van ons bedrijf, noemen.

Welke andere projecten staan er in de pijplijn?

Begin volgend jaar zullen we de indeling van de huidige mannenafdeling wijzigen, omdat er nog een zeer belangrijk project aankomt. We zullen de centrale ruimte van de winkel wijden aan een belangrijk Aziatisch topmerk binnen de accessoires.

We hebben ook zojuist een samenwerking met Illycaffè gelanceerd. We wilden onze klanten ook de ontbijtervaring bieden en dus openen we vanaf 2 december het restaurant om 8.00 uur - de huidige openingstijd is vanaf 11.00 uur - om de mensen een uniek ontbijt in Milaan aan te bieden.

Dus eerst ontbijten en dan winkelen?

Ja, eerst ontbijten en dan winkelen.

10 Corso Como werkt samen met Illycaffè voor ontbijtaanbod Credits: 10 Corso Como