10 Corso Como plant vijf nieuwe winkels in de komende jaren

De Italiaanse conceptstore 10 Corso Como plant vijf tot zes nieuwe winkels in de komende jaren.

Na de opening van twee eigen winkels in Seoul en shop-in-shops bij Lodenfrey in München en Printemps in Parijs, wil het bedrijf verder uitbreiden, verklaarde CEO Gianluca Borghi in een exclusief interview.

Nog dit jaar wordt een nieuwe verkoopruimte gecreëerd in de Printemps-winkel in Doha, Qatar. Er is ook een samenwerking met het Franse warenhuis in een "belangrijke modestad" gepland voor volgend jaar, aldus Borghi.

10 Corso Como werkt ook samen met andere partners. In Praag wordt een nieuwe conceptstore gebouwd met de Tsjechische moderetailer The Brands. De Italiaanse moderetailer zal zich in het souterrain bevinden met een artistieke parfumerie, sneakers en een eigen merk.

De locaties zijn gepland voor een minimale looptijd van drie jaar. Daarna zal de betreffende samenwerking opnieuw worden beoordeeld. Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de verkoopruimte is eveneens denkbaar.

Tot zes nieuwe winkels gepland

De samenwerking met de in München gevestigde moderetailer Lodenfrey wordt ook verlengd. Wat werd geïntroduceerd met een drie weken durende pop-up, wordt nu uitgebreid met een shop-in-shop op langere termijn. De focus ligt op de eigen signature collectie van het merk 10 Corso Como.

Op de lange termijn is 10 Corso Como van plan om in de komende vier tot vijf jaar wereldwijd vijf tot zes eigen winkels te openen. De eerste locatie volgend jaar zal zich bevinden “in een belangrijke regio in Azië” en zal de omvang hebben van het flagshipstore in Milaan.