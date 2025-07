21Run opent eerste fysieke winkel in Duitsland

21Run, het hardloopmerk van All4sports B.V., opent op 2 augustus 2025 zijn eerste winkel in Duitsland, in de stad Keulen. Deze winkel wordt een premium plek waar hardlopers terechtkunnen voor persoonlijk advies, nieuwe technologieën en evenementen om samen te sporten. Dat meldt 21Run in een persbericht. All4running kondigde de uitbreiding naar Duitsland al aan in juni 2019, toen het merk 21Run overnam.

De nieuwe winkel is een aanvulling op de webshop, met merken als Nike, Adidas en Asics. In de kelder komt een running club met kleedkamers en gratis lockers, zodat hardlopers meteen de stad in kunnen. Tom Bellord, hoofd retail, oprichter en mede-eigenaar van All4sports B.V. (All4running en 21Run), noemt Keulen de perfecte plek vanwege de sportieve sfeer en actieve hardloopcommunity. “We zijn al jaren sterk online aanwezig in Duitsland,” besluit Bellord. “Nu is het tijd om ook fysiek dichter bij onze Duitse klanten te staan. Keulen is het begin, er volgen meer winkels in Duitsland.”

All4running is een Nederlandse hardloopspecialist met webshops in Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Zweden en fysieke winkels in Alkmaar, Amsterdam en Utrecht. Het bedrijf richt zich op zowel beginnende als ervaren hardlopers en biedt een combinatie van hardloopschoenen, kleding en accessoires.