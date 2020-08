27 procent Europese consumenten koopt ook na coronacrisis meer online

27 procent van de Europese consumenten zal na de coronacrisis online meer blijven kopen. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna zesduizend Europese consumenten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Italië, uitgevoerd door online softwareplatform Capterra. Aan het onderzoek deden 946 Nederlanders mee.

Uit de online enquête blijkt dat de coronacrisis een sterke invloed heeft op het online koopgedrag van Europese consumenten. Waar voor de crisis 43 procent van de ondervraagden maandelijks drie keer of vaker online aankopen deed, was dat tijdens de crisis 56 procent. Dat had volgens Capterra te maken met de vele sluitingen van fysieke winkels in Europa en de verschuiving naar online shoppen die dit tot gevolg had. 55 procent van de respondenten zegt tijdens de crisis een specifiek product of dienst voor het eerst online te hebben gekocht. Bij 22 procent betreft het kleding, schoenen en sportuitrusting.

27 procent van de ondervraagden zegt na de crisis meer online te zullen blijven kopen. 41 procent zegt hun koopgedrag niet te zullen veranderen. In Nederland ligt dat laatste percentage op 54 procent. Dat verklaart Capterra met het gegeven dat Nederlanders al relatief veel online shoppen ten opzichte van andere Europeanen. Zo stond Nederland in 2018 in de Europese top vijf van online shoppers in Europa.