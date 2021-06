4,25 miljard euro aan cross-border aankopen in 2020

Nederland staat op de zestiende en tevens laatste plaats in de Cross-Border Commerce Europe ranking. In 2020 werd er 4,25 miljard euro aan cross-border aankopen gedaan zo blijkt uit het onderzoek. Het marktaandeel van cross-border kwam neer op 14,9 procent, ver onder het Europese gemiddelde van 25,5 procent.

De totale online EU cross-border markt vertegenwoordigt een omzet van 146 miljard euro in 2020. De markt nam toen met 35 procent ten opzichte van 2019, voornamelijk vanwege de pandemie. Elk jaar onderzoekt Cross-Border Commerce Europe de cross-border markt in Europa. In het onderzoek kijkt de organisatie naar de verkopen, het online marktaandeel, het consumentenvertrouwen en het percentage van cross-border webbezoekers.

Luxemburg heeft de eerste plaats in de ranking weten vast te houden met een cross-border marktaandeel van 80,8 procent. Buurland België staat op de zevende plaats met een marktaandeel van 30,8 procent en een omzet van 4 miljard euro.