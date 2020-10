4 op de 10 consumenten bereid langer te wachten bij duurzamere bezorging pakket

Hoeveel heeft de consument over voor een duurzamere levering van hun pakket? Uit een onderzoek van Thuiswinkel.org blijkt dat 42 procent van de consumenten bereid is langer te wachten op een pakket dat op duurzamere wijze geleverd wordt. 15 procent van de consumenten is bereid te betalen voor een bezorging met minder CO2-uitstoot, aldus de Duurzaamheidsmonitor van Thuiswinkel.org.

FashionUnited heeft navraag gedaan bij Thuiswinkel.org over onder hoeveel Nederlanders het onderzoek is uitgevoerd.

Het onderzoek laat zien dat er verschillen zijn tussen diverse groepen, zowel in leeftijd als tussen stedelingen en dorpelingen. Inwoners van stadscentra zijn bijvoorbeeld vaker bereid (24 procent) om te betalen voor een duurzamere levering dan mensen in woonwijken, in een dorp of buiten de bebouwde kom (17, 14 en 10 procent). Stadsbewoners kiezen ook vaker voor een afhaalpunt uit duurzaamheidsoverwegingen, namelijk 35 procent van de centrumbewoners en 33 procent van de inwoners van een buitenwijk. Consumenten in dorpen en op het platteland kiezen hier maar voor 28 en 25 procent voor, aldus de Duurzaamheidsmonitor.

De verschillen in de leeftijd komen ook uit het onderzoek naar voren. Zo zijn millennials in het afgelopen halfjaar minder bereid om duurzamere keuzes te maken als het gaat om online winkelen, aldus het rapport. 34 procent wil langer wachten op een duurzamere levering en 13 procent van de ondervraagden wil betalen voor een duurzamere levering. Onder de babyboomers is 50 procent van de consumenten bereid langer te wachten en 17 procent wil betalen voor bezorging met minder CO2-uitstoot.