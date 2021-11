4 op de 5 retailers vindt invoering coronapas winkels onacceptabel

Eerder deze week werd aangekondigd dat er mogelijk een coronapas ingevoerd wordt voor niet-essentiële winkels als de besmettingen niet zakken. Brancheorganisatie INretail heeft een peiling gedaan waaruit blijkt dat 81 procent van de ondernemers de invoering onacceptabel vindt.

INretail roept dan ook op, als op 12 november besloten wordt dat extra maatregelen nodig zijn, terug te grijpen op eerder ingestelde maatregelen. “Die werkten uitstekend en werden opgesteld in overleg met partijen die de handhaving moeten organiseren.” Naast het feit dat een coronapas voor veel retailers onacceptabel is, is het voor twee op de drie retailers ook nog eens onuitvoerbaar door personeelsgebrek. Bij driekwart leeft daarnaast ook nog grote vrees voor allerlei taferelen bij de winkeldeur, aldus het persbericht. Ondernemers willen niet dat medewerkers politieagent moeten spelen en in onveilige situaties terecht komen.

Retailers gaan weer de drukste periode van het jaar in met de feestdagen die voor de deur staan. Het is een periode waar normaal gesproken de meeste omzet wordt behaald, maar waarbij het ook het drukste is in de winkel. Daarbij heeft de retail op dit moment al last van personeelstekorten.