5 cadeautips voor de feestdagen

De feestdagen lijken misschien nog ver weg, maar ze zijn dichterbij dan je denkt. Reden genoeg om alweer vooruit te kijken naar Sinterklaas en kerst als je het ons vraagt. Kun jij ook niet wachten tot de feestelijke decembermaand weer begint? Dan ben je misschien al wel begonnen met het maken van een verlanglijstje. Als het je aan inspiratie ontbreekt, ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst zetten wij namelijk vijf originele cadeautips voor de feestdagen op een rijtje.

1. Google Home

Ben je groot fan van technische snufjes? Dan is de Google Home echt iets voor jou. Met behulp van dit apparaat kun jij jouw huis namelijk (nog verder) automatiseren. Op het eerste gezicht denk je misschien dat de Google Home niets meer is dan een luidspreker, maar dat is een misvatting. Het apparaat beschikt namelijk ook over spraakbesturing. Zeg simpelweg ‘Hey Google’ en stel je vraag of geef een opdracht. De Google Home beantwoordt vervolgens jouw vraag of voert de opdracht uit. Zo kun je bijvoorbeeld jouw lampen aansluiten op de Google Home, waardoor je deze vanuit je luie stoel aan- en uit kunt zetten!

2. Adventskalender

Als je het leuk vindt om cadeautjes te krijgen, mag een adventskalender zeker niet ontbreken op jouw verlanglijstje. Deze kalender is bedoeld om af te tellen tot kerst, waardoor het een uitstekend cadeau is voor bijvoorbeeld Sinterklaas. Tot 24 december mag je elke dag een vakje openmaken. In ieder vakje zit een cadeautje, waardoor je in feite 24 cadeaus krijgt. Ondanks dat een adventskalender voor 2022 bedoeld is om af te tellen tot kerst, wordt hij ook vaak cadeau gedaan met Kerstmis. Als je met de kerstdagen een adventskalender krijgt, mag je in principe direct alle vakjes openen.

3. Robotstofzuiger

Omdat stofzuigen tijd kost, is het vast niet jouw favoriete bezigheid. Helaas ontkom je er niet aan, want je wilt jouw huis wel schoon en leefbaar houden. Gelukkig kun je hiervoor zorgen zonder dat het je zelf veel tijd en moeite kost. Hoe? Met behulp van een robotstofzuiger. Jij hoeft de robot alleen maar aan te zetten en hij stofzuigt vervolgens jouw woning. Doordat de vraag naar deze stofzuigers de laatste jaren steeds groter is geworden, is het aanbod ook gegroeid. Hierdoor kun je al voor een relatief klein bedrag een robotstofzuiger kopen.

4. Kersttrui

De laatste jaren winnen kersttruien aan populariteit. Steeds meer mensen trekken zo’n feestelijke trui aan wanneer zij kerstavond of eerste of tweede kerstdag bij familie, vrienden of kennissen op bezoek gaan. Heb je zelf nog geen leuke kersttrui? Zet dit dan zeker op jouw verlanglijstje. Je hoeft niet bang te zijn dat je een kersttrui krijgt die je niet mooi vindt, want deze truien zijn er echt in allerlei soorten en maten. Degene die jouw zo’n trui cadeau doet weet ongetwijfeld wat je wel en niet mooi vindt, waardoor je hem vast en zeker met trots draagt.

5. Geurkaarsen

Wil je liever niet dat anderen veel geld uitgeven aan cadeaus voor jou? Of ben je gewoon nog op zoek naar iets kleins voor erbij? Dan kun je geurkaarsen op jouw verlanglijstje zetten. Dit cadeau komt eigenlijk altijd van pas. Deze kaarsen zijn niet alleen leuk om ergens in huis neer te zetten, maar ze ruiken ook nog eens lekker als je ze aansteekt. Dat zijn dus twee vliegen in een klap als je geurkaarsen cadeau krijgt. Dit is overigens ook een prima cadeau om voor anderen te kopen als je niet weet wat je hen moet geven.