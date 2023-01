5 klassieke retailfouten om in 2023 te vermijden en hoe Voyado je dit jaar naar succes leidt

De tijd gaat snel, en het winkellandschap verandert voortdurend. De grootste fout die je in 2023 kunt begaan, is niets veranderen. We keken in de glazen bol van Voyado en spraken met onze retailklanten en experts uit de sector om te zien wat 2023 zal brengen. In deze gids bespreken we vijf dingen die je dit jaar niet mag missen. Zorg dat je bij blijft - en download nu hier de complete gids!

Elk van deze vijf punten is er op gericht je klanten een intieme, persoonlijke ervaring met je merk te geven, waardoor loyaliteit en bestedingsbedragen worden vergroot. We bespreken de mogelijkheden om data en AI te gebruiken om je merk nog aantrekkelijker te maken voor je klanten. Hier zijn de drie belangrijkste punten (download het rapport om alle vijf punten te lezen).

1. Geef je beste klanten prioriteit

Heb je het begrip ‘clienteling’ al gehoord? Ongeacht of je het wel of niet kent, ‘clienteling’ moet een sleutelrol spelen in je strategie voor 2023. 20% van je klantenbestand zorgt vaak voor 80% van de inkomsten van het merk. Deze VIP-klanten zijn dus van enorme waarde voor merken. Daarom moet je je uiterste best doen om ze online dezelfde intieme, persoonlijke shop-ervaring te bieden als in de echte winkel, en dit doe je met behulp van je klantgegevens.

2. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker

De verwachtingen en beslissingen van klanten worden meer dan ooit gestuurd door hun mening over de manier waarop merken verantwoordelijk handelen en hun duurzaamheid verbeteren. Wereldwijd vindt 60% van de consumenten duurzaamheid een belangrijk criterium bij hun besluit om iets te kopen. Nu consumenten steeds meer druk leggen op merken, is het essentieel dat er goed wordt gecommuniceerd over duurzaamheid. Dit kan er namelijk voor zorgen dat een klant het ene merk boven het andere verkiest.

3. Social Commerce wordt steeds belangrijker - mis de boot niet!

Het belang van Social Commerce blijft groeien. Volgens de voorspellingen zal het in 2025 groter zijn dan de huidige shopping mogelijkheden. Het is in 2023 dan ook hoog tijd om je sociale vaardigheden aan te scherpen. Als je beoogde klant Gen Z is, moet je TikTok-feed perfect zijn, maar zorg er daarbij wel voor dat je aanwezig, actief en oprecht blijft. Onderschat de kracht van social selling niet: 74% van de consumenten vertrouwt op social media bij het maken van aankoopbeslissingen.



Over ons:

