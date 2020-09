500 euro voor een paar patta’s? Geen uitzondering onder Nederlandse jongeren

Vijfhonderd euro neertellen voor een paar luxe sneakers: onder Nederlandse jongeren is het inmiddels geen zeldzaamheid meer. Deze groep geeft steeds meer geld uit aan sneakers, zo meldt online modeplatform Winkelstraat.nl in een persbericht. Waar het gemiddelde bedrag voor een paar nieuwe patta’s in 2015 nog op 150 euro lag, is dat in 2020 al 250 euro - ondanks toenemende financiële onzekerheid onder Nederlanders, en jongeren in het bijzonder.

De categorie sneakers was in het eerste half jaar van 2020 de snelst groeiende categorie op Winkelstraat.nl. Ondanks de coronacrisis werd 35 procent meer aan sneakers uitgegeven dan in dezelfde maanden een jaar eerder. Vooral exclusieve sneakers met prijzen boven de 500 euro werden vaker gekocht. Dat het vooral jongeren zijn die deze sneakers aanschaffen, blijkt uit het klantenbestand van Winkelstraat.nl. Dat bestaat voor het overgrote deel uit jonge mensen van zestien tot dertig jaar.

Die ontwikkeling is met name opvallend omdat de financiële positie van jongeren er bepaald niet stabieler op is geworden. Uit een recente studie van het Nibud blijkt dat jongeren zich, zeker sinds de start van de coronacrisis, bovengemiddeld veel zorgen maken over het behoud van hun werk en inkomen.

“De online verkoop van luxe fashion zit al jaren in de lift,” aldus Joost van der Veer, CEO en mede-oprichter van Winkelstraat.nl. “Onze meest recente cijfers laten daarbij zien dat deze trend ook nog eens crisisbestendig lijkt te zijn onder jonge millennials en generatie Z. Deze generatie maakt hiermee duidelijk dat ondanks financiële onzekerheid, luxe fashion een centrale rol speelt in hun leven."

