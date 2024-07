6 consumententrends die retailers kunnen verwachten voor de rest van 2024

Nu 2024 zich ontvouwt, zijn retailers overgestapt van recessieverwachtingen naar een hoopvoller vooruitzicht. Er is echter een kloof tussen de verwachtingen van consumenten en de huidige mogelijkheden van retailers en naarmate winkels evolueren, moeten ze zich meer richten op een-op-eenverbindingen en ervaringsaspecten. Nikki Baird, VP Strategy and Product bij retailtechleverancier Aptos, leidde ons door enkele van de belangrijkste conclusies van de recente Aptos Engage-top, waar ze de nieuwste trends presenteerde aan een selecte groep retailers en merken.

Thuiswerken of terug naar kantoor?

Tot nu toe is 2024 een soort tweede deel van 2023 geweest, maar naarmate het jaar vordert, doemt de bovenstaande vraag groot op voor retailers. Hoe langer consumenten zich verzetten tegen terugkeer naar kantoor, hoe meer structurele implicaties er zijn, aangezien retailers locaties in het centrum heroverwegen en in plaats daarvan winkels openen in de buitenwijken, vaak in kleinere ruimtes, om consumenten te bereiken waar ze wonen in plaats van in dichtbevolkte professionele stedelijke centra.

De verheven rol van de verkoopmedewerker in de hedendaagse detailhandel Credits: Aptos

Alle ogen gericht op India

Aptos bedient merken die wereldwijd winkels openen en Baird benadrukt een belangrijke verschuiving die de wereldwijde retailtrends zou kunnen omleiden. China, dat niet langer wordt gezien als een grote groeimotor vanwege de zwakke economie en lage uitgaven (het is nog steeds onduidelijk of dat komt door afnemende interesse in westerse merken of echte economische moeilijkheden), is vervangen door een focus op India. Het aantal winkels dat kan worden geopend of het aantal consumenten dat kan worden bereikt in dit nieuwe doelgebied, zal pas duidelijk worden aan het begin van 2025, wanneer de volledige jaarlijkse financiële resultaten worden gepubliceerd. En hoewel retailers kunnen uitkijken naar een stabielere toeleveringsketen, met een voorbehoud met betrekking tot de Rode Zee, hebben verstoringen na de pandemie al tot oplossingen geleid, waarbij veel bedrijven hun productie naar Zuidoost-Azië verplaatsen en uit China vertrekken.

Retailtrends die averechts kunnen werken voor merken

Wellness, dat sinds de pandemie een trend is, met inbegrip van mentale, fysieke, emotionele, proactieve en preventieve gezondheid, staat bij consumenten voorop tot het punt dat van retailers, hoewel ze geen medische experts zijn en zich traditioneel nooit voor deze rol hebben hoeven uitrusten, wordt verwacht dat ze deelnemen aan het leveren van dit welzijn. Een ander overblijfsel van de pandemie, de anti-consumentistische trend "Minder is meer", is ook groot. Klanten zijn geneigd minder te consumeren en ze verwachten dat retailers hen daarbij helpen, een concept dat enigszins in strijd is met de detailhandel.

Dus hoewel een focus op personalisatie de loyaliteit en verkoop op korte termijn kan vergroten, kan het averechts werken als het de consument naar een ruimte van onbewust consumeren leidt. Retailers die het te gemakkelijk maken om te kopen, lopen het risico hun reputatie bij consumenten te schaden.

Omarm de chaos

Retailers waarvan wordt aangenomen dat ze hun prijzen opdrijven terwijl hun CEO enorme bonussen en aandelenwinsten ontvangt, worden niet langer getolereerd door consumenten en Baird zegt dat dit zelfs enigszins bijdraagt aan het verklaren van de huidige hoge diefstalcijfers in winkels. Consumenten voelen zich gerechtvaardigd om hun deel te willen. Het optimisme manifesteren, de trend van 2023 om te geloven dat de dingen beter zullen worden ondanks de ontmoedigende staat van de wereld, is verdwenen. In plaats daarvan is de huidige beweging om de chaos te omarmen op een manier die doet denken aan een 12-stappenprogramma, in het besef dat we niet vooruit kunnen komen totdat we onze huidige omstandigheden hebben erkend. Afgezien van de tot in de dood gecureerde perfectie van Instagram, verwerpen consumenten ook traditionele levensfasen, omdat ze ze niet kunnen betalen: afstuderen aan de middelbare school, universiteit, huwelijk, een huis of auto kopen, kinderen krijgen, allemaal mijlpalen die retailers gebruikten als methoden om klanten te targeten zijn minder relevant of representatief voor een demografische groep. Gedragssegmentatie is de nieuwe realiteit.

De veelheid aan functies van een fysieke winkel Credits: Aptos

Evolutie van de moderne winkel

De rol van de winkel bij het werven van klanten is belangrijker dan ooit en een klant die in de winkel wordt geworven, is oneindig veel winstgevender en loyaler aan een merk dan een klant die online wordt geworven. Retailers reageren hierop door te investeren in mobiele technologie, medewerkers achter de kassa vandaan te halen, ze op de winkelvloer te zetten en ze te voorzien van volledige kennis van het product in de winkel met voorraad die elders is. Retailers die voorheen niet als evenementgedreven retailers zouden zijn gecategoriseerd, zijn nu geïnteresseerd in pop-upevenementen om klanten te betrekken. Gen Z en Alpha hebben in hoge mate bijgedragen aan de heropleving van fysieke winkels en probleemoplossing is belangrijk voor hen. Klantenservice moet nu bijna fungeren als een callcenter dat deze consumenten naar de winkel leidt om af te halen of te retourneren, zodat merken, als een artikel niet voldoet, de mogelijkheid hebben om de ervaring om te zetten in een positieve.

De mobiele winkelervaring

Retailers werken hard om klanten binnen te halen, maar een interessante ontwikkeling die Baird opmerkt, en een evolutie van het pandemiefenomeen van het ophalen aan de stoeprand, is het vermogen van retailers om consumenten buiten de winkel te bedienen, zelfs in de rij te wachten. Sneakersretailers die productdrops plannen die meestal resulteren in rijen om het blok, profiteren van deze technologie. Het meenemen van een mobiel apparaat naar een gebied met veel verkeer, zelfs naar de parkeerplaats om klanten te helpen op weg te gaan zonder dat ze in de rij hoeven te wachten, komt neer op het brengen van de detailhandel naar waar klanten zijn. Op grotere schaal zijn de aanwezigheid van Boot Barn bij rodeo's en de pop-up van New Balance voor de New York City Marathon succesvolle voorbeelden van het opzetten van verkoopevenementen die rekening houden met een enorme hoeveelheid volume met betrokken consumenten, en vervolgens de operatie inpakken en alle sporen ervan verwijderen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.