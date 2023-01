6 nieuwe retailinnovaties die een soepele klantervaring verzekeren

New York - De hoogconjunctuur van de e-commerce zal blijven aanhouden, waardoor een omnichannelstrategie voor retailers van vitaal belang wordt. Fysieke winkels zullen hierdoor een voorsprong krijgen, maar tegenwoordig kunnen winkels meer doen met minder. De nieuwste technologie is ontworpen om ervoor te zorgen dat de overgang tussen de winkelervaring van de klant online en in de winkel naadloos verloopt. FashionUnited zet de nieuwste innovaties die op NRF 2023, Retail's Big Show, zijn gepresenteerd en die binnenkort in een winkel of platform bij u in de buurt te zien zullen zijn op een rij.

Kassaloos concept

Verizon geeft prioriteit aan een snelle winkelervaring en het gemak van autonoom afrekenen met behulp van hun 5G Edge Cashierless Checkout. Via computerzicht en machine learning wordt elk artikel dat de klant optilt herkend en geregistreerd (en verwijderd als de klant het terug in het schap legt), terwijl een digitaal ontvangstbewijs voor aankopen wordt verzonden binnen 2 minuten nadat de klant de winkel heeft verlaten. Het idee is dat de consument in een mum van tijd door de winkel loopt, zonder interactie met verkopers of zelfscankassa's en zonder in de rij te hoeven staan. Terwijl het concept van Amazon Go aantoonbaar de pilot was, is volgens James Hughes, Managing Principal, Verizon Enterprise Solutions die met FashionUnited sprak tijdens NRF, de geavanceerde cameratechnologie van Verizon gestroomlijnd, nauwkeuriger en kostenefficiënter voor retailers. In pre-launch tests meldt Verizon dat het de transactietijd halveert, de transacties met 78 procent verhoogt en de omzet met 138 procent.

Buy Now Pay Later

Buy Now Pay Later zal groeien binnen de kledingindustrie, waardoor consumenten meer geld overhouden zonder hun toevlucht te hoeven nemen tot een creditcardschuld. Square en Afterpay zijn een jaar geleden geïntegreerd en volgens Paige Fitzgerald, General Manager for Business Strategy and Partnerships bij Afterpay en Cash App, die deze week op NRF sprak, is Afterpay's brood en boter de mode- en schoonheidsbranche. Alternatieve betalingsplannen zijn een kans om aansluiting te vinden bij Gen Z, bekend als de "Generatie van Realisme", die als digital natives weinig tolerantie hebben voor wrijving en kredietmijdend zijn omdat ze in hun leven al grote financiële schokken hebben meegemaakt, van de repercussies van de recessie van 2008 tot een wereldwijde pandemie en de recessie die nu opdoemt. "Het gaat erom ecosystemen samen te brengen en handelaars te verbinden met shoppers met een hoge intentie", aldus Fitzgerald. "Klanten komen naar de app om handelaren te vinden waar ze Buy Now Pay Later kunnen gebruiken."

Voice commerce

Volgens gegevens, en ondanks de dreigende macro-economische onrust, toonden Black Friday en Cyber Monday een sfeer van opwinding onder het winkelend publiek en Gen Z is bijzonder veerkrachtig en niet klaar om de uitgaven terug te schroeven. De consumptie van content door Gen Z dwingt retailers om op nieuwe manieren naar buiten te treden, onder meer door hun omnichannelaanpak uit te breiden met wat ook wel "conversational commerce" wordt genoemd. Een naadloze integratie tussen mobiele apparatuur en de detailhandel is essentieel om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, wat leidt tot een grotere vraag naar winkelen via apps zoals Siri, Alexa of Cortana, die stevig zijn geïntegreerd in het dagelijks leven van de consument, zowel tijdens de werkuren als in de vrije tijd.

Winkelen via tekst of chat

Het wordt geschat dat retailers gemiddeld via vier kanalen goederen verkopen, maar van hen wordt steeds meer verwacht dat ze overal aanwezig zijn. Huidige winnaars zijn Youtube, TikTok en Instagram, maar Arianne Parisi, SVP, Chief Digital Officer bij JD North America vertelde het NRF-publiek dat retailers moeten denken aan de langetermijn. "Test en leer omgaan met nieuwe kanalen," adviseerde ze, hoewel blijf bij de kanalen die resoneren met je merk. "Het gaat niet altijd om ROI. Scheid de commerciële verwachting van de noodzaak om deel te nemen." Google Business Messages wil de frustrerende lus waarin klanten zich vaak bevinden wanneer ze met bots chatten, wegnemen. Dankzij hun nieuwe technologie blijven gesprekken 30 dagen open en is de geschiedenis van de klant gemakkelijk toegankelijk, waardoor klanten volgens Google naar schatting 77 procent meer geneigd zijn een aankoop te doen, terwijl de dialoog tussen verkoper en gebruiker doorgaat tot en na het moment van conversie, wat leidt tot het opbouwen van een relatie.

Loyaliteitsprogramma's

Klantenbinding is bijna belangrijker dan nieuwe klantenwerving en detailhandelaars wordt aangeraden verder in te zetten op de basis die ze al hebben. Acquisitie is duur, dus het belonen en aanmoedigen van positieve bestedingsgewoonten van bestaande klanten is een belangrijke strategie. Loyaliteitsprogramma's die effectief zijn op het gebied van omnichannelbetrokkenheid zullen jongere consumenten aanspreken. Automatisering wordt belangrijk dit jaar en merken moeten zich verdiepen in gepersonaliseerde marketing, zoals het sturen van verjaardagskortingen naar klanten. Partnerschappen zijn belangrijk en strategische afstemming of het benutten van partnerschappen kan de stem van een merk versterken bij bestaande klanten en nieuwe klanten helpen bereiken.

Live shopping

Live shopping geeft verkopers de mogelijkheid om hun producten te laten zien, en klanten de mogelijkheid om in real time kennis op te doen, vragen te stellen, commentaar te geven en uiteindelijk producten te kopen, terwijl ze worden vermaakt door levendige hosts of influencers. Volgens Arianne Parisi, SVP, Chief Digital Officer bij JD North America, is live shopping een manier om de kloof tussen in de winkel en online te overbruggen. Een mix tussen Instagram Live en het Home Shopping Network model, evenementen die met succes op de markt worden gebracht kunnen leiden tot wijdverspreide blootstelling, promoties kunnen worden gelanceerd die alleen geldig zijn zolang de livestream duurt, en de winkelervaring kan een sociale kans zijn voor hoge betrokkenheid.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited COM. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.