‘6 op de 10 retailers merkt daling bezoekersaantallen na mondkapjesadvies’

Sinds afgelopen week geldt er een dringend landelijk mondkapjes advies in winkels. Daarnaast benadrukte premier Rutte tijdens de personferentie die week dat winkelen nu even geen uitje is. Wat is precies het effect hiervan? Volgens onderzoek van INretail blijkt dat 58 procent van de ondernemers een sterke daling van bezoekersaantallen én omzet heeft gemerkt.

Van de modewinkeliers maakt 40 procent zich ernstig zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf aldus het onderzoek. In Amsterdam en Rotterdam is de terugloop van bezoekers en omzet het hardst te voelen aldus INretail. Amsterdam en Rotterdam trokken vorige week 38 procent minder bezoekers, zo blijkt uit de analyse, en was de omzet 30 procent minder dan dezelfde week in 2019.

Uit onderzoek van Locatus bleek gisteren nog dat afgelopen zaterdag 25 procent minder mensen in de winkelstraten liepen dan een week eerder. Deze verandering schrijft het onderzoeksbureau echter maar deels toe aan het mondkapjesadvies. De grootste boosdoener ziet Locatus als het slechte weer.