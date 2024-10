7 For All Mankind opent op de Rue Saint Honoré in Parijs

7 For All Mankind openden 1 oktober zijn deuren op de prestigieuze Rue Saint Honoré, gelegen tussen de iconische modehuizen Dior en Balenciaga. Deze opening markeert het begin van een ambitieuze transformatie onder leiding van Sacha Gomez de Zamora Ford, die in november 2023 de functie van global president op zich nam. Zijn visie? Het merk omvormen van een premium denimmerk naar een veelzijdig mode- en lifestylelabel.

Met deze nieuwe winkel wil 7 For All Mankind de kernwaarden van het merk herdefiniëren en zich sterker presenteren in de modewereld. “Onze focus ligt op productverbetering en het creëren van een creatieve omgeving die zowel bestaande als nieuwe klanten aanspreekt,” zegt Ford. Het interieur is ontworpen met warme houtsoorten en lapis lazuli stoelen van kunstenaar Pablo Octavio. “Het is allemaal onderdeel van de reis om relevant te worden in de modebusiness,” legt Ford uit.

Als eerste stap in deze transformatie heeft Ford het model Devon Lee Carlson aangesteld als gezicht voor de nieuwe campagne van de herfst 2024. Dit project staat symbool voor de nieuwe visuele identiteit die het merk wil omarmen.

Verder staat bij de opening de opvallende kleur rood centraal: “Rood staat voor zelfvertrouwen en gedurfde keuzes. Deze kleur is een eerbetoon aan de roots van het merk, de rode loper in Los Angeles, en vertegenwoordigt vandaag de dag de nieuwe fase voor het denimlabel,” aldus Sacha Gomez de Zamora Ford.

De lichtinstallatie die te zien was in de etalages ter gelegenheid van de opening van 7 For All Mankind. Credits: 7 For All Mankind

De winkel beslaat 750 vierkante voet en is een belangrijke aanwinst voor het merk. De verbintenis voor deze locatie is voorlopig echter beperkt tot twee jaar. Dit biedt 7 For All Mankind de ruimte om hun globale lange termijn retailconcept te herzien en zich aan te passen aan de snel veranderende mode-industrie. “De keuze voor deze locatie is een duidelijke stap richting onze toekomst. Parijs is de belangrijkste modehoofdstad en biedt een platform voor groei,” voegt Ford toe.

7 For All Mankind is zich ervan bewust dat de gemiddelde consument vaak geen onderscheid maakt tussen high street en high-end denim. Daarom is het merk vastbesloten om zijn relevantie in de modewereld te versterken en de winkelervaring voor klanten te verbeteren.

De opening van de winkel in Parijs is slechts het begin van een spannende reis. 7 For All Mankind is klaar om zijn positie in de modewereld te herdefiniëren en nieuwe consumenten aan te trekken. Klanten zijn van harte welkom om de nieuwe winkel te bezoeken en de toekomst van het merk zelf te ervaren.

Benelux Agentschap Fashion Club 70

7 For All Mankind wordt in de Benelux vertegenwoordigd door Fashion Club 70, een vooraanstaand agentschap in de Europese mode-distributie. Vanuit hun hoofdkantoor in Antwerpen brengt Fashion Club 70 ongeveer 50 toonaangevende merken naar de regio en bedient daarmee een professioneel netwerk van meer dan 1.100 klanten.

OVER HET MERK Lees meer over 7 For All Mankind op de merkpagina