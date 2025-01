A fish named Fred opent 8e brand store in Brent Cross Shopping Centre, Londen

A fish named Fred is verheugd om de opening van zijn nieuwste brandstore aan te kondigen, die vanaf december 2024 klanten verwelkomt in het bruisende Brent Cross Shopping Centre in Londen.

Bekend om zijn eigenzinnige ontwerpen en kleurrijke herenkleding, is A fish named Fred trots om deel uit te maken van de indrukwekkende mix van retailers in een van de meest iconische winkelbestemmingen van Londen. Brent Cross Shopping Centre is de thuisbasis van warenhuizen zoals M&S, John Lewis en Fenwick, met een breed aanbod aan kleding, woonaccessoires en schoonheidsproducten. Het winkelcentrum biedt ook toonaangevende schoenenmerken zoals Skechers en Timberland, innovatieve Apple-technologie, literaire parels van Waterstones en nog veel meer.

Credits: A fish named Fred

“Onze merkfilosofie draait om het creëren van onvergetelijke ervaringen, en we konden ons geen betere locatie voorstellen om onze nieuwste winkel te openen,” zegt Rob Schalker, oprichter en CEO van A fish named Fred. “Brent Cross is een centrum van stijl en innovatie, en we zijn trots om onze unieke touch toe te voegen aan deze levendige winkelgemeenschap.”

Bezoekers van de nieuwe winkel vinden de volledige collectie van A fish named Fred, boordevol warme kleuren, speelse prints en de onmiskenbare flair die het merk kenmerkt. Of je nu op zoek bent naar een opvallend kledingstuk of een complete garderobe-upgrade, de nieuwe winkel belooft elke bezoeker een unieke en spannende ervaring.

Credits: A fish named Fred

De opening van deze flagshipstore markeert een nieuwe mijlpaal in de wereldwijde expansie van A fish named Fred, terwijl het merk zijn vrolijke en onconventionele benadering van mode blijft verspreiden over de hele wereld.

Ontdek vandaag nog de Fred way of life in Brent Cross Shopping Centre!

Locatie:

London

Unit Y13 Brent cross

London NW4 3FP

Openingstijden:

Maandag 10:00–20:00

Dinsdag 10:00–20:00

Woensdag 10:00–20:00

Donderdag 10:00–20:00

Vrijdag 10:00–20:00

Zaterdag 10:00–20:00

Zondag 12:00–18:00