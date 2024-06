A fish named Fred opent nieuwe brand store in Groningen

Het kleurrijke en excentrieke mannenmodemerk, A fish named Fred, kondigt met trots de opening aan van zijn nieuwe brand store in het hart van Groningen. Deze opening markeert een belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van het merk en biedt modebewuste mannen een unieke winkelervaring.

De nieuwe winkel is gelegen aan de Zwanestraat 6 in Groningen en is nu officieel geopend!

Dit zijn de openingstijden: Maandag 13.00 – 18.00 uur

Dinsdag 10.00 – 18.00 uur

Woensdag 10.00 – 18.00 uur

Donderdag 10.00 – 18.00 uur

Vrijdag 10.00 – 18.00 uur

Zaterdag 10.00 – 18.00 uur

Zondag 13.00 – 17.00 uur

Unieke Winkelsfeer

A fish named Fred staat bekend om zijn opvallende, gedurfde ontwerpen en de nieuwe winkel in Groningen belichaamt deze filosofie. De brand store is ingericht met een speelse en levendige sfeer, waarbij elke hoek ingericht is met veel aandacht voor details. Klanten kunnen een breed scala aan kledingstukken ontdekken, van kleurrijke overhemden en stijlvolle blazers tot unieke accessoires die elke outfit compleet maken.

Rob Schalker, oprichter en creatief directeur van A fish named Fred, deelt zijn enthousiasme: “We zijn ontzettend blij met de nieuwe opening van de winkel in Groningen. Deze stad heeft een levendige en diverse gemeenschap die perfect past bij de spirit van A fish named Fred. We kijken ernaar uit om onze klanten te verwelkomen en hen te inspireren met onze unieke ontwerpen.”

Credits: A Fish Named Fred

Over A fish named Fred

A fish named Fred is een Nederlands modemerk opgericht in 2011. Het merk heeft snel een reputatie opgebouwd voor zijn innovatieve en speelse benadering van herenmode. Met een missie om de wereld kleurrijker en vrolijker te maken, biedt A fish named Fred modebewuste mannen de kans om zich te onderscheiden met unieke en kwalitatieve kledingstukken.