A fish named Fred opent nieuwe brand store in hartje Roermond

A fish named Fred, het kleurrijke en eigenzinnige herenmodemerk, breidt zijn retailnetwerk verder uit met de opening van een gloednieuwe brand store in Roermond. De winkel, gelegen aan de iconische Varkensmarkt 1A, is nu officieel geopend en belooft een unieke winkelervaring te bieden voor fans van het merk.

De nieuwe brand store weerspiegelt de kenmerkende stijl van A fish named Fred: kleurrijk, speels en vol met verrassende details. Klanten kunnen zich verheugen op het volledige assortiment, inclusief de nieuwste collecties die perfect passen bij het DNA van de merkidentiteit: gedurfde prints, premium kwaliteit en een flinke dosis humor. Van opvallende overhemden en blazers tot accessoires en lifestyle-producten, de winkel biedt voor ieder wat wils.

Credits: A fish named Fred

Een winkelervaring vol beleving

De locatie aan de Varkensmarkt is zorgvuldig gekozen vanwege de centrale ligging in het bruisende winkelgebied van Roermond. De winkel nodigt uit om binnen te stappen en de unieke sfeer van A fish named Fred te ervaren. De inrichting is speels en levendig, met creatieve elementen die klanten uitnodigen om de collectie in een inspirerende omgeving te ontdekken.

Statement van Rob, CEO van A fish named Fred

"We zijn enorm trots om onze nieuwe band store in Roermond te openen. De stad is een echte hotspot voor shoppers, en het voelt geweldig om deel uit te maken van deze dynamische omgeving. Met deze winkel willen we niet alleen onze bestaande klanten verwelkomen, maar ook nieuwe bezoekers verrassen met wat A fish named Fred te bieden heeft."

Bezoek A fish named Fred Roermond Maandag Gesloten Dinsdag 11.00 – 17.00 uur Woensdag 10.30 – 17.30 uur Donderdag 10.30 – 17.30 uur Vrijdag 10.30 – 17.30 uur Zaterdag 10.00 – 17.00 uur Zondag 12.00 – 17.00 uur