A Fish Named Fred opent winkel in Groningen

A Fish Named Fred trekt naar het Noorden. Het kleurrijke mannenmodemerk opent zijn vijfde winkel namelijk in Groningen, zo maakt A Fish Named Fred bekend in een persbericht.

De winkel heeft een speelse en levendige uitstraling, waarbij ‘details niet ontbreken’. De vestiging biedt een variëteit aan kledingstukken aan. Daarbij moet worden gedacht aan overhemden, blazers en accessoires, zo is te lezen.

“We zijn ontzettend blij met de nieuwe opening van de winkel in Groningen”, deelt Rob Schalker, oprichter en creatief directeur van het mannenmodemerken, in het persbericht. “Deze stad heeft een levendige en diverse gemeenschap die perfect past bij de spirit van A Fish Named Fred. We kijken ernaar uit om onze klanten te verwelkomen en hen te inspireren met onze unieke ontwerpen.”

A Fish Named Fred beschrijft zichzelf als een creatief en eigentijds kledingmerk dat zich onderscheidt door zijn opvallende ontwerpen en kleurrijke collecties. Het mannenmodemerk is opgericht in 2011 en heeft naast een winkel in Groningen ook filialen in Amsterdam, Haarlem, Leidschendam en Maastricht.