A.P.C. opent eerste winkel in Nederland met Tenue de Nîmes

Nederlandse liefhebbers van het minimalistische Parijse merk A.P.C. kunnen vanaf eind april hun hart ophalen op de Amsterdamse Elandsgracht. Daar opent over enkele weken de eerste Nederlandse monobrandstore van het merk, zo blijkt uit een persbericht van A.P.C. Dat gebeurt in samenwerking met Menno en Myrthe van Meurs, eigenaars van denim- en modeconceptstore Tenue de Nîmes.

A.P.C. wordt momenteel al bij veertien winkels in verschillende Nederlandse steden verkocht, zoals Sky Amsterdam, Zolamanola, Coef en Wendela van Dijk - én bij Tenue de Nîmes. Menno van Meurs is zelfverklaard A.P.C.-liefhebber: “Ik zal nooit de dag vergeten waarop ik mijn eerste raw A.P.C. jeans kocht,” zo schrijft hij in het persbericht, “op Mercer Street in New York in de vroege jaren 2000. Hoewel ik mijn nieuwe, erg strakke spijkerbroek twee weken lang haatte, hield ik er daarna voor altijd van. Eindelijk vond ik een merk dat met succes eeuwenoude denimregels toepaste in een contemporary wereld. Het is een grote eer voor mij om na al die jaren samen te werken met monsieur Touitou.”

Jean Touitou is de oprichter van A.P.C. (kort voor Atelier de Production et de Création). Hij startte het merk in 1987. A.P.C. kreeg bekendheid door de hoogwaardige jeans van raw denim en maakt nu volledige kledingcollecties voor mannen en vrouwen, gekenmerkt door een klassieke en essentialistische look. In Nederland heeft het inmiddels een horde trouwe fans.

Samen met zijn vrouw Judith staat Touitou nog steeds aan het hoofd van het merk. “Ik heb heel erg zin om onze allereerste Nederlandse winkel te openen en via deze manier te connecten met onze klanten hier,” aldus Touitou in het persbericht. schrijft hij.