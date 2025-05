A.S. Adventure breidt winkelnetwerk uit met vestiging in Brugge

Belgische outdoorketen A.S. Adventure, dat ook de eigenaar is van het Nederlandse Bever, breidt zijn winkelnetwerk uit met een nieuwe city store in het centrum van Brugge. De opening staat gepland voor het najaar van 2025. De winkel komt in het pand aan Steenstraat 44, waar voorheen River Woods gevestigd was.

De nieuwe locatie beslaat 350 vierkante meter en zal bemand worden door een team van zeven medewerkers. Met deze stadswinkel speelt A.S. Adventure in op de behoefte van consumenten aan toegankelijke, compacte winkels op centrale locaties, gericht op spontane aankopen.

Het assortiment van de city store is aangepast aan het stedelijke winkelpubliek en bestaat uit een selectie functionele en modieuze artikelen, waaronder regenjassen, fleecetruien, wandel- en reisschoenen, polo’s en compacte rugzakken.

A.S. Adventure is sinds 1999 actief in Brugge met een grotere vestiging in Sint-Kruis. De nieuwe winkel vormt een strategische aanvulling op deze bestaande locatie.

Bea De Beuckelaer, CEO van Retail Concepts (A.S. Adventure en Juttu), licht toe: "We zijn bijzonder trots om onze aanwezigheid in Brugge uit te breiden met een nieuwe vestiging op zo’n unieke locatie. We voelen ons warm verwelkomd in de stad en kijken er enorm naar uit om de winkel te openen. Met deze nieuwe locatie brengen we onze unieke mix van outdoor & lifestyle rechtstreeks naar de winkelstraat en wordt dit ongetwijfeld een nieuwe hotspot in Brugge."

Minou Esquenet, Schepen van Werk en Ondernemen van de Stad Brugge, vult aan: “Voor mensen die graag buiten zijn – zoals ikzelf – is het fantastisch dat er binnenkort, naast de winkel in Sint-Kruis, ook een A.S. Adventure store in het centrum komt die hierin gespecialiseerd is. Het unieke aan het concept van A.S. Adventure is de combinatie van outdoor & lifestyle. Dit kwalitatieve en veelzijdige aanbod is een mooie aanvulling op het winkelaanbod in de Steenstraat."

A.S. Adventure heeft winkels verspreid over België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Groot-Brittannië. In de laatstgenoemde landen is de Belgische groep actief met Bever en Cotswold Outdoor.