Aan alle modeondernemers: deadline terugbetalen coronaschuld is op 13 juni

Een oproep van het kabinet aan alle modeondernemers: Vanaf 13 juni trekt de Belastingdienst de coronabetalingsmaatregelen in. Het kabinet roept modeondernemers dan ook op zich voor de deadline te melden.

Het gaat om modeondernemers die in structurele betalingsproblemen zijn gekomen. Wanneer een modeondernemer begin juni nog steeds een betalingsachterstand heeft, trekt de Belastingdienst de betalingsregeling in. Daardoor moet de modeondernemer het hele bedrag van de belastingschuld die onder de maatregel valt, inclusief invorderingsrente en eventuele kosten, in één keer betalen.

Om bedrijven tijdens de coronacrisis overeind te houden, konden ondernemers uitstel van belasting aanvragen. Daar maakten bijna een kwart miljoen ondernemers gebruik van. In totaal is de schuld goed voor 16 miljard euro.

Nu de Belastingdienst de overheidssteun intrekt, vreest de Tweede Kamer voor een faillissementsgolf en zullen er ‘duizenden bedrijven ten onder gaan’, schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst). “Het met overheidssteun in stand houden van niet-levensvatbare bedrijven is niet alleen ondoelmatig, maar vanuit macro-economisch perspectief zelfs schadelijk. Het verstoort de concurrentieverhoudingen en in de huidige krappe arbeidsmarkt kunnen productiemiddelen, zoals arbeid, elders efficiënter worden ingezet.”