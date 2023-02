Aantal betalingen zestien procent hoger dan in 2021, kaartloos betalen populairder

In 2022 lag het totaal aantal betalingen met cash, pinpas, creditkaarten en Ideal gemiddeld ruim zestien procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van Betaalvereniging Nederland.

In de berekening werden zowel betalingen aan de winkelkassa als op het internet meegenomen. Het totale aantal transacties kwam uit op 8,1 miljard, hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie. Toen lag het totaal aantal transacties op 7,73 miljard. Het totaal uitgegeven bedrag steeg ten opzichte van 2021 met ongeveer elf procent naar 282 miljard euro.

Van alle betalingen aan de kassa werd in 2022 ruim twintig procent met contant geld gedaan, en bijna tachtig procent elektronisch. Elektronisch betalen kan met een pinpas of creditkaart, maar pinnen zonder kaart wordt ook steeds populairder, concludeert Betaalvereniging Nederland. Dan wordt er bijvoorbeeld een smartwatch of smartphone gebruikt. In december 2022 was dertig procent van alle pinbetalingen kaartloos, vijftig procent meer dan een jaar eerder.