Aantal kinderkledingwinkels in tien jaar gehalveerd, een derde minder schoenwinkels

Het aantal winkels in Nederland is in tien jaar tijd met 11 procent afgenomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de modebranche is de grootste daling te zien bij de baby- en kinderkledingwinkels. Van het aantal dat in 2010 in de winkelstraat te vinden was, is nog maar 52,8 procent over. Bijna de helft van de winkels in deze categorie is verdwenen.

In de schoenenbranche is een op de drie winkels de afgelopen tien jaar verdwenen. Kledingwinkels hebben een afname gezien van 16,2 procent in de winkelstraat. Het aantal webwinkels in Nederland vervijfvoudigde in tien jaar tijd. De afname van het aantal fysieke winkels valt samen met de verdere groei van het online winkelen. “Bedrijven hebben steeds vaker een webshop en behalen steeds meer omzet uit de online verkoop,” aldus CBS. “Dit geldt niet alleen voor bedrijven in de detailhandel. Ook de groothandel en industrie kunnen via internet hun producten direct aan de consument verkopen en doen dit ook steeds vaker.”

Opvallend genoeg is het aantal warenhuizen in Nederland met 32,5 procent toegenomen in tien jaar tijd. Het staat hiermee op de tweede plaats van grootste stijgers. Winkels met communicatieapparatuur staat op nummer één met een toename van 33,9 procent.

Beeld: Pexels