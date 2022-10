Aantal modewinkels in wijkwinkelcentra op niveau van 18 jaar geleden

Het aantal kleding- en schoenenzaken in wijkwinkelcentra is gelijk aan het niveau van 2004, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus. Het bureau deed specifiek onderzoek naar het aanbod van winkels in wijkwinkelcentra.

Uit het onderzoek blijkt dat de verkooppunten van Mode & Luxe tot en met 2012 wel toenam in wijkwinkelcentra, maar daarna de afgelopen tien jaar is teruggezakt naar het niveau van 2004. Een grote winnaar in wijkwinkelcentra zijn de aanbieders van cultuur & ontspanning zoals galeries, fitneshallen en amusementshallen, aldus Locatus. Deze groep is verdubbeld in het aantal units. Daarbij heeft de horeca en en overige detailhandel (zoals winkels met hoortoestellen, feestartikelen en partijgoederen) ook een flinke groei doorgemaakt van bijna vijftig procent. Het aanbod van units die inspelen op vrije tijd (sportzaken, fotografie en boeken) , in/ om huis en transport en brandstof daalde juist sterk. De voornaamste oorzaken van de afname van vrije tijd en in/om huis aanbod in wijkwinkelcentra schrijft Locatus toe aan de stijging van online-aankopen en de schaalvergroting van bouwmarkten en woonboulevards.

Gekeken naar de winkeloppervlakte en het aantal winkels is het oppervlakte van wijkwinkelcentra toegenomen met 20 procent, zo blijkt uit de cijfers. Het aantal verkooppunten is echter gedaald met 2 procent. Dit komt in de praktijk neer op een stijging van de gemiddelde oppervlakte per winkel verkooppunt. Deze oppervlakte is gestegen van 148 vierkante meter naar 184 vierkante meter - een stijging van 24 procent.

Daarbij komt dat de leegstand in wijkwinkelcentra absoluut gezien is gestegen, maar wanneer gekeken naar de hoeveelheid winkelvloeroppervlak dat leegstaand, deze juist daalt. In oppervlakte is er namelijk een daling van 6,2 naar 5,3 procent te zien tussen 2004 en 2022. Locatus meldt daarnaast dat de leegstand in de wijkwinkelcentra in 2021 flink is gedaald. Het onderzoeksbureau geeft aan dat dit waarschijnlijk komt doordat consumenten dichter bij huis zijn gaan winkelen en dat foodspeciaalzaken en horeca hebben geprofiteerd van deze trends.