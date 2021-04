Aantal ondernemers op Bol.com sterk toegenomen

Het aantal nieuwe ondernemers op Bol.com is in een jaar tijd met bijna 10 procent gestegen, in België en Nederland. Het aantal groeit gemiddeld met 2,5 procent per maand.

Verkooppartners worden voor bol.com belangrijker, dat blijkt uit de platform monitor van Bol.com in het eerste kwartaal van 2021. Het aantal producten dat verkocht wordt op bol.com door Nederlandse en Belgische ondernemers tegenover bol.com is met 10 procent gestegen in een jaar. Zo ligt het aandeel in het eerste kwartaal van 2020 op 53,1 procent in Nederland en 54,6 procent in België. Een jaar later, in 2021, ligt het aandeel op 62,2 procent in Nederland en 63,2 procent in België, zo blijkt uit cijfers van de platform monitor. Deze percentages geven dus de cijfers weer van producten die via partners verkocht worden.

FashionUnited heeft contact gezocht met de persafdeling van Bol.com, maar het bedrijf geeft geen cijfers vrij over welke ondernemersgroep het hardst is gegroeid en hoe groot het aandeel mode-ondernemers op het platform is.

Naast de groei van het aantal ondernemers op het platform, stijgt ook het aantal actieve klanten. Zo is het aantal actieve klanten in Nederland gestegen met 107 procent over een periode van het begin van het vierde kwartaal 2020 tot het einde van het eerste kwartaal in 2021. In diezelfde periode steeg het aantal actieve klanten in België met 109 procent, dat blijkt uit de cijfers van de platform monitor. Daarnaast is het assortiment met ruim 40 procent toegenomen in een jaar tijd en is verklaarbaar door de toename van het aantal ondernemers op het platform.