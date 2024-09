Aantal schoenenwinkels krimpt, maar ondernemers zien nog steeds kansen in de markt

Het aantal schoenenwinkels in Nederland nam de afgelopen vijf jaar flink af. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is een daling van 23 procent te zien en dat komt niet als verrassing. Schoenenretailers kregen het afgelopen jaar te maken met grote uitdagingen. Toch betekent dit niet dat schoenenwinkels uit het winkelbeeld verdwijnen.

Het dalende aantal schoenenwinkels hangt samen met de gevolgen van de coronacrisis. De schuldenlast nam in die tijd enorm toe, waarna prijsverhogingen voor energie en extreme huurstijgingen volgden. “Als dan je huurcontract eindigt, kan dat een goed moment zijn om te stoppen”, beredeneert Paul te Grotenhuis, woordvoerder van INretail, in het persbericht van de KVK. Daarnaast maken schoenenketens de keuze om te stoppen op bepaalde locaties op basis van de resultaten en speelt de pensioenleeftijd ook een rol. De woordvoerder ziet weinig faillissementen in de schoenenbranche.

Ondanks het afnemende aantal schoenenwinkels zijn er ook ondernemers die starten met een schoenenwinkel. Zo zijn er in 2024 zo’n 47 nieuwe schoenenwinkels geregistreerd in het handelsregister van de KVK. Te Grotenhuis legt uit dat dit ondernemers zijn met lef en ondernemingszin die een goed doordacht plan hebben en een duidelijke doelgroep willen aanspreken. “Er bestaat altijd een markt voor nichemarkten. Voor heel bijzondere sneakers, wandelschoenen of bijzondere selectieve merken, bijvoorbeeld. En met oog op de vergrijzing zie je dat schoenspeciaalzaken met podologische kennis of die een samenwerking hebben met pedicuren en fysiotherapeuten ook een groeiende klantenkring hebben.”

De INretail-woordvoerder is ervan overtuigd dat goede winkels altijd blijven bestaan. “Als je aanbod klopt, als je op de goede manier jouw doelgroep weet te prikkelen en inspireren en als je dan als klant ook nog op de beste manier geholpen wordt, dan is er plek in de winkelstraat voor de schoenenwinkel.”