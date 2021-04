Aantal winkels nam af in 2020, maar niet meer dan gemiddeld

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

In coronajaar 2020 nam het aantal fysieke winkels met bijna 900 af naar 85.500 winkels. Dat is een daling van ongeveer een procent. Die daling ligt ondanks de coronacrisis lager dan de gemiddelde jaarlijkse daling sinds 2010, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De sector waarin de meeste winkels verdwenen was lectuur en schrijfwaren, met een daling van vijf procent, gevolgd door kledingwinkels en schoenen- en lederwarenzaken, waarvan respectievelijk 4,1 en 3,3 procent van de winkels verdwenen. Op het gebied van computers en software, warenhuizen, antiek en tweedehandsproducten en voeding kwamen er in 2020 juist winkels bij.

Sinds 2010 is het totaal aantal winkels met 14 procent gedaald, zo schrijft het CBS. Tegelijkertijd verviervoudigde in de afgelopen tien jaar het aantal webwinkels.

Minder winkels per duizend inwoners bij aanvang 2021

Het CBS meldt ook dat de winkeldichtheid in het grootste deel van de Nederlandse gemeenten is gedaald. In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht nam de winkeldichtheid met 13 procent af. In Grave nam deze juist met 12 procent toe, van 4 naar 4,5 winkels per duizend inwoners.

De winkeldichtheid was in Nederland het grootst op de Waddeneilanden, en op het vasteland in Sluis en Laren. Binnen de 25 grootste gemeenten loopt Maastricht voorop, met 7,1 winkels per duizend inwoners, tegenover 6,2 in Amsterdam.