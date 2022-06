Aantrekkelijk en vernieuwend winkelverhuurlabel ‘The WhiteBox’ Tilburg krijgt de primeur!

Na het succesvolle pop-up verhuurconcept UpNext lanceert vastgoedeigenaar Wereldhave nu ‘The WhiteBox’: een flexibel verhuurconcept waarbij gloednieuwe en compleet afgewerkte winkelunits op basis van omzethuur worden aangeboden. Een unieke kans voor ondernemers die én een prachtige winkel én weinig risico willen. Na de zomer worden de eerste WhiteBox-brandstores in het gloednieuwe winkelgebied Frederikstraat-Emmapassage in hartje Tilburg opgeleverd.

Wat is The WhiteBox?

Onder de naam WhiteBox verhuurt Wereldhave kant-en-klare nieuwbouw winkelunits van diverse afmetingen. “Alles is aanwezig en mooi afgewerkt”, vertelt manager marketing en communicatie Rik Janssen. “De pui, de etalage, een mooie vloer, goede verlichting, sanitair, aansluitpunten voor technische installaties, internet… Aan alles is gedacht, de huurder kan er zó in. De unit wordt bovendien in één kleur opgeleverd, zodat het interieur perfect aansluit bij een veelheid aan merken.”

Uniek

Het unieke aan het WhiteBox-concept is dat Wereldhave de complete afbouwwerkzaamheden én de bijbehorende kosten voor haar rekening neemt. Daardoor kunnen ondernemers zich vanaf dag één op hun business focussen. Janssen: “Wat ons betreft een win-winsituatie. Hoe makkelijker en mooier wij het voor de ondernemers maken, des te aantrekkelijker wordt het winkelgebied voor consumenten én voor nieuwe spelers om hier óók te gaan ondernemen.”

WhiteBox-brandstores in hartje Tilburg, eigendom van het merk.

Meer dan retail

Wereldhave richt zich niet uitsluitend op retail. “We exploiteren elf centra in Nederland”, aldus Janssen. “De afgelopen jaren ligt onze focus steeds meer op het ontwikkelen van Full Service Centers: een plek waar consumenten niet alleen komen om te winkelen, maar ook om te recreëren, sporten en naar gezondheidsafspraken te gaan. Met het WhiteBox-concept verlagen we de drempel voor ambitieuze ondernemers en nieuwe formules om op een a-locatie een winkel te openen. Zo verrassen we de consument en voorkomen we dat elk winkelgebied op het andere lijkt. Hoe breder het aanbod, des te levendiger het gebied wordt.”

Hoge kwaliteit, lage investering

“De huurder krijgt hoge kwaliteit voor een lage investering. We bieden de eerste twee jaar een contract op basis van omzethuur aan, waardoor het risico voor de ondernemer zo klein mogelijk blijft.” Na de zomer worden de eerste WhiteBox-stores in Tilburg geopend. Ondernemers die een sterk podium zoeken om hun nieuwe producten, merken of diensten te lanceren, zijn van harte welkom om contact met Wereldhave op te nemen via upnext@wereldhave.com. Na Tilburg zal het concept in meer centra van Wereldhave worden uitgerold.

Interesse?