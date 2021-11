Aanzienlijk minder druk in winkelstraten sinds laatste persconferentie

Sinds de laatste persconferentie, op vrijdag 12 november, is het rustiger in de Nederlandse winkelstraten. Dat meldt Nu.nl op basis van cijfers van Bureau RMC, dat het aantal passanten in de gaten houdt. In het online winkellandschap is het juist iets drukker dan daarvoor.

In de dagen voorafgaand aan de persconferentie lag het aantal winkelaars nog tussen de vier en achttien procent hoger dan op dezelfde dagen in 2020. Na de persconferentie, waarin de coronamaatregelen werden aangescherpt, daalden die cijfers echter snel. In de eerste week na de conferentie lag het aantal passanten tot een kwart lager.

“Je zag precies op de dag van de persco de opgaande trend doorbreken,” aldus Huib Lubbers, directeur van Bureau RMC, tegenover Nu.nl. “We gaan zelfs ver onder de getallen van vorig jaar.”

Uit cijfers van ING bleek eerder deze week dat de waarde van offline transacties, waaronder pinbetalingen en geldopnames, sinds de laatste persconferentie is gezakt. Er wordt vooral minder met pin betaald: het aantal pinbetalingen ligt twintig procent lager dan gewoonlijk. Online wordt er meer uitgegeven, waardoor de totale waarde van alle transacties sinds 13 november netto ongeveer gelijk is gebleven.