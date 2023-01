ABN AMRO: Consument gaf veel geld uit in december, kocht vaker kleding

Ondanks de druk op de koopkracht gaven consumenten 10 procent meer uit in december 2022, dan in december 2021, dat blijkt uit geanonimiseerde transactiedata van Abn Amro. Consumenten gaven vooral meer uit aan uitjes, maar ook de cijfers in de retail zijn in december 2022 positief.

De retail non-food deed het minder goed, ten opzichte van 2019. In vergelijking met 2021 scoorde de sector dan wel weer een voldoende. Onder andere de bestedingen aan kleding en sportartikelen namen tijdens de feestmaand toe. Consumenten gaven, vergeleken met 2021, 7 procent vaker geld uit aan kleding, terwijl de transactiedata in 2019 juist met 14 procent daalde. Wat sportartikelen betreft is met iets minder fanatiek geworden. In 2019 kocht de consument massaal sportartikelen in en was er een stijging van 84 procent te zien, terwijl de transactiedata in 2022 met 28 procent steeg.

“De consument lijkt in december dus weerbaarder en heeft meer uitgegeven dan verwacht. Dit wordt bevestigd door de vertrouwensindices van de Europese Unie. Zowel de consument als de sectoren die dicht op de consument zitten waren in december iets positiever dan de maanden ervoor”, aldus Abn Amro in het rapport. In december 2022 was de retail voor het eerst na twee jaar weer zonder enige beperkingen open.