ABN Amro: ‘Consumenten geven minder uit aan feestdagen, forse daling in mode’

Consumenten blijken minder uit te geven aan de feestdagen, dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Er wordt voornamelijk een krimp in de uitgaven aan kleding en schoenen, sport, speelgoed en games, en cadeauartikelen verwacht.

ABN Amro deed onderzoek met Q&A Insights & Consultancy naar de uitgaven van consumenten tijdens de feestdagen. Uit het onderzoek blijkt dat de consumenten minder aan cadeaus willen uitgeven en bij het doen van boodschappen andere keuzes maken.

In de categorie kleding en schoenen lijken consumenten aanzienlijk minder te willen besteden, zo blijkt uit het rapport. 42 procent van de respondenten wil (veel) minder uitgeven en slechts 18 procent wil (veel) meer uitgeven. Dat maakt een verschil van 24 procent en is het meest negatief vergeleken met de andere categorieën. Na kleding en schoenen volgen de categorieën sport, speelgoed en games, en cadeauartikelen. Supermarkten scoren daarentegen positief: 29 procent geeft aan er (veel) minder te besteden, maar 35 procent geeft aan er (veel) meer te besteden.

Eén derde van de respondenten geeft in het onderzoek aan zich veel zorgen te maken over de eigen financiële situatie, zo is te lezen. Dat geldt voornamelijk onder jongeren (18-34 jaar). Vooral mensen in de lagere inkomensgroepen maken zich grote zorgen over hun financiële situatie: 58 procent. Daar tegenover zegt dertig procent zich geen zorgen te maken en veertig procent zegt er neutraal in te staan.

De zorgen om geldzaken heeft invloed op het budget dat consumenten willen spenderen aan de feestdagen, zo is te lezen. Van de consumenten die aangeven cadeaus voor de feestdagen te kopen, zegt veertig procent een (veel) lager budget in te zetten. De helft zegt daarentegen nog steeds hetzelfde budget uit te geven en 11 procent zegt een hoger budget te hebben. Zo’n 14 procent zegt helemaal geen cadeaus te kopen. De groep die minder geld te aan cadeaus te besteden heeft, noemt diverse redenen: 57 procent zegt moeilijk rond te komen door de hoge inflaties, 45 procent zegt voorzichtig om te gaan met hun financiën en 35 procent wil bezuinigen en bewuste aankopen doen.

Dat consumenten minder willen besteden, komt niet geheel onverwachts. Het consumentenvertrouwen daalde dit jaar enorm en de inflatiecijfers schieten omhoog. Door de aanhoudend hoge energieprijzen verliezen consumenten koopkracht en bevinden zij zich in een onzekere tijd.